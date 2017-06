Trump asistirá al desfile del 14 de julio en Francia, según el Elíseo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aceptado la invitación de su homólogo francés, Emmanuel Macron, para asistir en París al desfile del 14 de julio, la Fiesta Nacional francesa, informó hoy el Palacio del Elíseo.

La sede de la presidencia francesa precisó en un comunicado que la participación del mandatario en los festejos se enmarca dentro de la conmemoración del centenario de la entrada de las tropas de EEUU en la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Soldados estadounidenses, según la nota, desfilarán junto a sus homólogos franceses en presencia de los dos dirigentes.

El jefe de Estado francés invitó a Trump este martes durante una conversación telefónica en la que ambos abordaron además "la necesidad de trabajar para una respuesta común en caso de un ataque químico en Siria".

El Gobierno estadounidense había alertado antes de esa charla de que había identificado "potenciales preparativos" del régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, para efectuar un nuevo ataque con armas químicas en su país, y advertido de que, de ocurrir, el mandatario y sus Fuerzas Armadas "pagarán un alto precio".

La crisis en el Golfo Pérsico y la "necesidad de evitar toda escalada en la región", así como el combate contra el terrorismo y su financiación, vistos como "un desafío común", fueron otros de los temas de su conversación de ayer.

Antes de su participación conjunta en la conmemoración francesa, Macron y Trump celebrarán un encuentro bilateral durante el G20 de los próximos 7 y 8 de julio en la ciudad alemana de Hamburgo.

Su primera reunión cara a cara se remonta al pasado 25 de mayo al margen de una cumbre de la OTAN, en la que el terrorismo, la economía, el clima y la energía coparon su agenda.

De ese encuentro, no obstante, prevaleció como imagen su firme apretón de manos, interpretado por los medios como un pulso entre ambos y del que Macron reconoció posteriormente que no fue "algo inocente" sino una forma de demostrar que Francia no tiene intención de hacer "pequeñas concesiones".

Sus divergencias se han reflejado también desde entonces en la lucha contra el cambio climático: Macron parafraseó el eslogan electoral de Trump para bautizar una plataforma digital con la que su país prevé facilitar la movilización internacional al respecto.

Bajo el nombre de "Hagamos nuestro planeta grande otra vez", el dirigente socioliberal instó a todos investigadores, asociaciones, ONG y sociedad civil a instalarse en Francia para proseguir con sus esfuerzos en ese campo.