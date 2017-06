Medios internacionales resaltan la dejación total de las armas de las Farc

Medios internacionales como The Washington Post, The New York Times y The Guardian siguieron de cerca la ceremonia de dejación de las armas que se llevó a cabo en una zona veredal del departamento del Meta y celebraron que los líderes de la guerrilla, acompañados por el presidente Juan Manuel Santos, dijeron “adiós a las armas y adiós a la guerra”.

Los diarios aseguran que la entrega de las armas a las Naciones Unidas es una oportunidad que tiene Santos para demostrarle a su país que sí es posible la paz y que es conveniente tener un grupo armado menos. Hacen un recuento de todo el proceso desde que comenzaron las negociaciones en La Habana, se sometió el acuerdo a un plebiscito y se llevó a cabo una nueva negociación cuando este fue derrotado en las urnas.

The Washington Post hace referencia al Instituto Internacional de Estudios de Paz de la Universidad de Notre Dame que afirma que es uno de los más altos porcentajes de desarme de guerrillas en los conflictos alrededor del mundo. Además, que es una verdadera señal de que ahora las Farc quieren hacer su lucha desde la política.

Sin embargo, desde la óptica internacional también aseguran que a partir de ahora se vienen grandes retos principalmente en temas sociales y de justicia. The New York Times señala que todavía se deben establecer algunos tribunales para tratar los casos de crímenes de guerra y el Gobierno tiene que mejorar sus incentivos para que los agricultores dejen de cultivar hoja de coca.

Otra de las preocupaciones que según los medios recogieron durante sus visitas a zonas veredales, consiste en que los miembros de las Farc temen por represalias cuando entren a la vida civil. Los guerrilleros dicen que ya ha pasado con otros grupos que han sido asesinados después del desarme.

También, piden mayor control por parte del Gobierno para que otras organizaciones criminales no se tomen las zonas en las que antes eran controladas por las Farc.