El papa dice que "repugna" que terroristas suicidas sean llamados mártires

El papa Francisco afirmó hoy que "repugna" la idea de que los terroristas suicidadas puedan ser considerados mártires, durante la tradicional audiencia general que mantiene con los fieles en la plaza de San Pedro.

"Repugna a los cristianos la idea de que los terroristas suicidas puedan ser llamados 'mártires'. Estos no son mártires", señaló el pontífice en su catequesis, centrada en el ejemplo de los mártires.

En este sentido Francisco aseguró que "no hay nada en su fin que se aproxime al comportamiento de los hijos de Dios".

Más tarde, en su mensaje dirigido a los fieles de lengua española, recordó que "los mártires no viven para sí, no combaten para afirmar sus propias ideas, sino que aceptan morir solo por la fidelidad al Evangelio".

"Por eso, no se puede utilizar la palabra mártir para referirse a los que cometen atentados suicidas, porque en su conducta no se halla esa manifestación de amor a Dios y al prójimo que es propia del testigo de Cristo", sostuvo.

El papa habló ante los fieles sobre los mártires del pasado y los actuales, que a su juicio son "más que los de los primeros tiempos" del Cristianismo, y aseguró que leyendo sus historias "sorprende su fortaleza con la que afrontaron la prueba" de la muerte por su fe.

Apuntó que "los cristianos aman pero no siempre son amados" porque, dijo, son hombres y mujeres que van a "contracorriente".

Y recordó la "expresión extrema" de Jesús según el Evangelio de Mateo: "Seréis odiados por todos a causa de mi nombre".

"Es normal ya que el mundo está marcado por el pecado, que se manifiesta en varias formas de egoísmo y de injusticia. Quien sigue a Cristo camina en dirección contraria. No por espíritu polémico sino por fidelidad a la lógica del Reino de Dios", explicó.

Ante este escenario "la verdadera derrota" para el cristiano, según el papa, es "caer en la tentación de la venganza o de la violencia, respondiendo al mal con el mal".

"Los cristianos, por lo tanto, deben estar siempre "en la otra vertiente" del mundo, elegida por Dios: no como perseguidores, sino perseguidos; no arrogantes, sino apacibles; no vendedores de humo, sino sometidos a la verdad; no impostores, sino honestos", dijo Francisco.