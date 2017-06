Legisladora renuncia a partido fujimorista y critica liderazgo de Keiko

La legisladora peruana Patricia Donayre renunció hoy al partido fujimorista Fuerza Popular y criticó que la líder de esa agrupación, Keiko Fujimori, presida su grupo parlamentario a pesar de que no haber sido elegida como congresista.

"Hay un reglamento donde se establece que la presidenta del partido (Keiko Fujimori) preside un grupo parlamentario. Desde ahí estamos ante un acto que no es democrático, porque no puede presidir quien no ha sido elegida como congresista de la República", declaró Donayre.

La legisladora anunció su decisión tras haber sostenido durante las últimas semanas un enfrentamiento con otros miembros de Fuerza Popular y asegurar hoy que "le habían ofrecido luchar contra la corrupción".

"Hoy recobro mi independencia", señaló antes de agregar que tomó esa medida porque estaba siendo sometida "a un proceso disciplinario totalmente inconstitucional".

La congresista dijo que los legisladores de Fuerza Popular, que domina el Congreso peruano al ocupar 71 de las 130 bancadas, están siendo sometidos a un reglamento "que no fue aprobado" por ninguno de ellos de manera oficial.

"Soy totalmente consciente de mi decisión. Soy fiel a mis principios y objetivos políticos. Yo me he preparado para ser congresista", remarcó.

Donayre también dijo que ella aceptó unirse al partido que dirige Keiko Fujimori como invitada y luego de que le prometieron una firme lucha contra la corrupción, apoyar la reforma electoral y promocionar proyectos en favor del desarrollo de la Amazonía del país.

"Hasta ahora no ha sucedido nada de eso", aseguró.

De acuerdo con una norma aprobada por la mayoría fujimorista en el Congreso para evitar el transfuguismo político, Donayre no podrá integrarse a ninguna otra bancada, aunque mantendrá sus potestades y derechos como legisladora independiente.

La congresista se convirtió en la segunda militante de Fuerza Popular en dejar la bancada de ese partido en menos de un año, tras la renuncia en septiembre pasado de la exprocuradora Yeni Vilcatoma, quien acusó al también legislador Héctor Becerril de haberla amenazado por criticar algunas decisiones internas de su partido.