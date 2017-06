Dedican a Clint Eastwood el dinosaurio más alto de Europa hallado en España

Una nueva especie de dinosaurio gigante, con un cuello de 11 metros y descubierta en la Sierra de la Demanda (Burgos, norte de España), ha sido bautizado con el nombre de 'Europatitán eastwoodi' en honor a Clint Eastwood, quien rodó en estas tierras la célebre película "The Good, the Bad and the Ugly".

Los dinosaurios fueron un "éxito de la evolución biológica" durante millones de años, afirmó hoy en una rueda de prensa el director del Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas de los Infantes (Burgos), Fidel Torcida, quien explicó que han enviado un informe sobre este hallazgo a Eastwood.

El 'Europatitan eastwoodi' es uno de los saurópodos titanosaurifomes más completos de comienzos del periodo Cretácico en Europa (hace 125 millones de años), ya que se han encontrado más de un centenar de fósiles entre los que figuran varias vértebras, una costilla de 210 centímetros de longitud e incluso un diente.

Torcida detalló que los hallazgos se produjeron en el yacimiento del Oterillo II entre 2004 y 2006, donde se encontró el esqueleto, semicompleto y parcialmente articulado, que hasta ahora no había sido restaurado, y cuyo estudio se publica ahora en la revista Peer J.

Además precisó que el nuevo dinosaurio posee una "combinación única de caracteres anatómicos nunca vistos" en otras especies, lo que le sitúa en la base de la evolución, y añadido que su estudio contribuirá a conocer más sobre los posibles intercambios de faunas de dinosaurios entre África y Europa en el Cretácico.

Lo más sorprendente para los investigadores fue comprobar las dimensiones de las vértebras del cuello -114 centímetros de longitud y 90 centímetros de alto-, lo que le convierte en uno de los dinosaurios más altos de Europa dentro de los conocidos como "dinosaurios jirafa", apostilló.

Según las investigaciones realizadas, el cuello de estos dinosaurios podría disponerse casi verticalmente hasta alcanzar los dieciséis metros de altura, y tendría bastante movilidad para conseguir alimento de la parte alta de los árboles.

Fidel Torcida ha encabezado la investigación sobre este nuevo dinosaurio realizada por un equipo internacional.

Los investigadores han señalado que la presencia de un dinosaurio de estas características en Europa es una de las cuestiones "más llamativas" del estudio, y pone el foco de atención de la paleontología mundial en la Sierra de la Demanda burgalesa.

La presentación tuvo lugar en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, donde los investigadores de los dinosaurios estuvieron acompañados por el director científico del centro y codirector de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga.

Arsuaga explicó que "mucha gente sigue pensando que dinosaurios y personas vivieron juntos, y hay que desmitificarlo", por lo que considera que la colaboración con el Museo de Salas de los Infantes podría ser la "excusa perfecta" para "desmitificar a los Picapiedra".