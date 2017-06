Katy Perry habla sobre la foto desnuda de Orlando Bloom cuando vacacionaron en Italia

Ha pasado ya un año desde que las fotografías de Orlando Bloom practicando paddleboarding desnudo en Cerdeña (Italia) salieron a la luz y revolucionaron la esfera virtual, pero la imagen del actor chapoteando en el agua tal y como vino al mundo continúa grabada en la retina del público. La espectacular anatomía del intérprete hizo que muchos obviaran que el protagonista de 'Piratas del Caribe' no se encontraba solo sobre la tabla de surf, sino que le acompañaba su por entonces novia Katy Perry, quien eso sí, prefirió dejarse puesto el vestido de baño.

Ahora la cantante ha querido recordar la divertida anécdota añadiendo un dato desconocido: que, si de Orlando hubiera dependido, ella también habría acabado mostrando al mundo entero sus encantos. Afortunadamente para la estrella de la música, en un alarde de sabiduría decidió declinar la invitación de su entonces pareja para despojarse del bikini.

"Él me preguntó si quería desvestirme, y fue uno de esos momentos en los que pensé: 'No, mejor no'. Simplemente no me apetecía", ha relatado al programa de radio 'The Kyle and Jackie O Show' de la cadena de radio australiana KIIS FM.

La intérprete de 'Firework' no ha tenido reparo en confesar que, pese a no querer desnudarse en ese preciso momento, en esas vacaciones italianas la pasión estaba a la orden del día, especialmente en su yate privado.

"¿Sabes esa sensación cuando empiezas a salir con alguien y lo único que piensan los dos es: 'Deberíamos hacerlo aquí o allí'? Bueno, pues yo me guardé esos arrebatos de pasión para el barco", ha explicado con picardía en la misma conversación.

Esta es la primera vez que la artista habla abiertamente de las famosas fotos, y lo ha hecho recurriendo a su gamberro sentido del humor para afirmar que -en su opinión- Orlando se quitó el bañador para "lucirse delante de los que estaban en la playa".

La publicación de las instantáneas de su escapada tuvo efectos muy diferentes en la entonces pareja: mientras que Katy asegura entre risas que necesitó acudir a terapia para asimilar lo sucedido, en el caso de su exnovio sirvió para que él comprendiera mejor el alcance y poder de las redes sociales.

"De repente, era el trending topic número uno en Twitter. Me dijo: 'Vale, ahora entiendo cómo funciona Twitter, está bien'", ha comentado en el espacio radiofónico.