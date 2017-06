"Estudio de San Andrés" de El Greco ve la luz tras años oculto al público

Sacado de España por el estallido de la Guerra Civil y oculto de las miradas durante medio siglo en el barrio de Coyoacán, "Estudio de San Andrés", de El Greco, se presentó hoy en México tras pasar un detallado proceso de exámenes que ha permitido corroborar su autoría.

México, 27 jun (EFE).- Sacado de España por el estallido de la Guerra Civil y oculto de las miradas durante medio siglo en el barrio de Coyoacán, "Estudio de San Andrés", de El Greco, se presentó hoy en México tras pasar un detallado proceso de exámenes que ha permitido corroborar su autoría.

El óleo, con dimensiones de 136,5 cm x 89,7 cm, se enmarca en la etapa de madurez de Doménikos Theotokópoulos (1541-1614) y en la actualidad pertenece a la asociación cultural Los Contemporáneos.

Fue una de las obras preparatorias que el artista nacido en Creta y afincado en la ciudad española de Toledo realizó antes de crear "San Andrés y San Francisco", exhibido en el Museo del Prado.

En Madrid, Nueva York y París existen otros tres estudios similares, todas con diferentes versiones del apóstol San Andrés sosteniendo la cruz aspada en la que murió.

Sin embargo, esta tiene un rasgo particular que permitió a los expertos identificar el óleo: un pequeño pliegue que recorre la tela de manera horizontal.

Este desperfecto fue uno de los aspectos con el que se pudo saber que el "Estudio de San Andrés" es el mismo que aparece registrado en el catálogo "Dominico Greco", de José Camón Aznar de 1950, explicó en una rueda de prensa el académico Alejandro González.

La historia de cómo se logró rastrear las idas y venidas del cuadro es casi "detectivesca", bromeó el historiador e investigador de la Universidad Autónoma Nacional (UNAM).

En el bastidor del óleo está escrita en lápiz la dirección de una mujer llamada "señorita de la Riva", quien vivió en una calle céntrica de Madrid y debió ser el enlace con Diego Cánovas, entre cuya colección estaba incluida la obra, de acuerdo con el catálogo.

Otra etiqueta revela que el óleo pasó una temporada, tras salir de España, en un almacén de Nueva York conocido por proporcionar unas excelentes condiciones para la conservación de obras de arte.

En la década de los años 60, quedó en poder de la familia Escalante Fouque, que resguardó la obra en Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, hasta que en 2010 esta cedió los derechos y la propiedad al anticuario Jorge Urbina, que cuatro años después pasó los derechos a Los Contemporáneos.

"El Greco nos da este tipo de sorpresas", aseveró González en relación al viaje de la pintura.

El hecho de que al rey Felipe II no acabara de convencerle el estilo de El Greco, ya que no la entendía, "contribuyó para que la obra se dispersara".

Una vez quedó en manos de Los Contemporáneos, la obra pasó por un proceso de limpieza y examen en el que se confirmó la autoría de El Greco y se corroboró que fue pintada en España en el siglo XVI.

El óleo no está firmado pero esto no es determinante, indicó González. Y es que en varios retratos de El Greco, incluso algunos a los que tenía especial cariño, como el de su hijo Jorge, no aparece su nombre, recordó el académico.

González comentó que el pintor mantenía una "curiosa práctica" con la que se adelantó a su tiempo; "fue el primero que tuvo un archivo de su obra", porque cada vez que vendía un óleo, hacía una pequeña copia que guardaba para mantener el control de su trabajo.

Se encontraron los mismos pigmentos empleados en la paleta pictórica del artista, así como ciertos repintes que probablemente se remiten al siglo XIX, explicó el ingeniero químico Javier Vázquez.

Asimismo, al analizar la madera del bastidor se determinó que el material es pino de Castilla, autóctono de esta región de España.

El futuro del "Estudio de San Andrés" es todavía incierto: "No lo hemos decidido, hemos recibido varias invitaciones, pero lo vamos a ver", señaló el presidente de Los Contemporáneos, Salvador Riestra, quien encabeza el patronato de más de 40 personas que actualmente tiene la posesión del óleo.