Clara Juliana Guerrero, campeona de boliche de la Concecabol

El Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil (Concecabol) en boliche, que se disputa en Guatemala en el marco del Festival Deportivo Internacional 2017, fue para Clara Juliana Guerrero.

La colombiana inició la sexta y última línea de la competencia en el cuarto puesto, pero logró derribar 245 pinos que le dieron un total de 1.312 (promedio de 218.67) para conseguir la ansiada medalla de oro.

Segunda fue la mexicana Sandra Góngora, con 1.310, y tercera la también colombiana Rocío Restrepo, que lideraba la competencia al inicio de la última línea pero que quedó finalmente con 1.301.

Tras el evento, Guerrero mostró su sorpresa por la victoria: "Llegué apenas de Estados Unidos, donde jugamos un torneo profesional y no tuvimos prácticas; empecé un poco mal, pero hice unos ajustes de velocidad y ángulos y cambié la bola. Trabajamos muy bien con mi entrenador y compañera (Rocío Restrepo)", dijo.

Su triunfo lo dedicó a su natal Colombia: "Para mí siempre es un honor representar a mi país, lo he hecho durante muchos años, (y se lo dedico también) a mi familia que siempre me ha apoyado".

Guerrero fue la vencedora de esta cita, que se disputa en el 'Metrobowl' de la zona 15 de Ciudad de Guatemala, donde la mejor posicionada de las locales fue Ana Bolaños, puesto 11 en el Concecabol y segunda mejor del Centroamericano.

La de Bolaños fue su primera participación después de dos años de inactividad deportiva: "Dejé de jugar dos años porque la carrera que seguí no me permitía entrenar, pero al final de cuentas el deporte me motivó a volver y es un sentimiento bonito".

La guatemalteca se mostró emocionada por lo que considera una exitosa participación, y más en su casa: "Es un gran orgullo poner el nombre de Guatemala en alto, no solo es un festival, sino un torneo importante para nosotros porque lo jugamos en casa".

Por Guatemala, además de Bolaños, jugaron Laura Barrios, puesto 20 con 1.153, Ana Morales, peldaño 23 con 1.138, Sofía Granda, lugar 37 con 1.077, Claudia Barrios, casilla 60 con 948, y una más abajo Dorcas Barrios con 938