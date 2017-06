Español San José dice que será feliz si chileno Fernández se queda en Bolívar

El entrenador del Bolívar, el español Beñat San José, afirmó este martes que el delantero chileno Ronnie Fernández tiene ofertas de otros clubes, pero anticipó que será su "felicidad" si se queda en el equipo celeste.

"Si llega el momento que se tenga que ir, que es algo normal en el mundo del fútbol, lo intentaremos suplir de la mejor manera, y si se queda será mi felicidad que continúe, pero ante todo está el jugador", dijo San José en una conferencia de prensa.

El español sostuvo que Fernández tiene varias ofertas "muy fuertes" y que no le extraña que otros equipos se hayan fijado en el rendimiento del delantero chileno.

"No me extraña absolutamente nada que tenga ofertas. Ni a mí, ni a nadie, creo, entonces vamos a ver en estos días si esas ofertas se culminan y no está con nosotros o se queda", enfatizó.

Agregó que está "encantado" con la actitud "profesional y personal" del delantero, que ha tenido un rendimiento muy alto en la cancha.

De acuerdo con la prensa local, Fernández tiene ofertas para jugar en los Emiratos Árabes.

El plan de Beñat San José para el Bolívar es mantener el plantel como está ahora, ya que, a su juicio, han demostrado un "muy buen nivel".

"La idea es que mantengamos el plantel por dos motivos: porque han rendido a un muy buen nivel y porque también me gusta con la atmósfera de trabajo y segundo por la inmediatez de las competiciones, pero, como siempre digo, el mercado es muy móvil", informó.

En enero de este año el presidente del Bolívar, Marcelo Claure anunció un acuerdo con el Deportivo de Cali para fichar a Fernández y reforzar a la Academia con un contrato de tres años.