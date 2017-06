Muere Michael Bond, el creador del célebre oso Paddington, el popular personaje infantil que viajó de su natal Perú a Londres

PA

En el mundo se han vendido más de 35 millones de libros protagonizados por el oso Paddington.

"Había una vez un oso llamado Paddington que perdió a sus padres en un terremoto en Perú...".

Michael Bond, autor de esa célebre frase y creador del popular personaje de libros para niños Oso Paddington, murió el martes a los 91 años de edad, tras una breve enfermedad.

Bond publicó su primer libro, llamado A Bear Called Paddington ("Un oso llamado Paddington"), en 1958.

Desde su aparición, Paddington, un entrañable oso de color miel proveniente del "más oscuro y profundo Perú" que viaja a Londres para quedarse a vivir, se convirtió en uno de los personajes más famosos de los cuentos infantiles en Reino Unido.

Inspiró una colección de libros, una serie animada de televisión y un exitoso filme de 2014.

Sus libros han vendido más de 35 millones de copias y han sido traducidos a más de 40 idiomas. Uno de ellos, el español.

BBC/StudioCanal

El entrañable personaje ha aparecido en televisión y en el cine.

Getty Images

Michael Bond creó el personaje del oso Paddington en 1958.

Paddington y Perú

Bond se inspiró para escribir el primer cuento en un oso de peluche que le había comprado a su primera esposa en una Navidad de los años 50. Así fue que descubrió que en Perú había una especie particular de osos y, al no saber mucho del país, lo imaginó como "un lugar desconocido, misterioso, donde probablemente no había mucha gente".

Mientras reflexionaba ante una máquina de escribir y una hoja de papel en blanco, se preguntó qué pasaría si un oso no acompañado apareciera en una estación de ferrocarril en busca de una casa.

Decidió llamarle Paddington porque él y su familia vivían en ese entonces cerca de la estación londinense de Paddington, en el oeste de la ciudad.

Getty Images

La actriz Nicole Kidman compartió reparto con el oso Paddington en un filme de 2014.

En la literatura infantil, Paddington es famoso porque siempre se mete en problemas pero al final todo sale bien.

El oso Paddington viajó a Perú en 2001 con el actor Stephen Fry a hacer un documental sobre su origen y además se aprovechó la ocasión para iniciar una campaña con el propósito de salvar el único tipo de oso en América Latina: el oso anteojo.

Para celebrar el 50 aniversario del personaje en 2008, la Embajada de Perú en Londres hizo una pequeña ceremonia donde el embajador Ricardo Luna le entregó a Michael Bond un pasaporte peruano que contenía la foto y la huella digital del oso Paddington, lo cual hace que tenga doble nacionalidad.