10 datos que desconoces del iPhone en su décimo aniversario

Hace 10 años el mundo de la telefonía móvil era dominado por Nokia. Blackberry, Motorola y Palm también luchaban duro por el dominio de un mercado acostumbrado a teléfonos que repartían su estructura en dos: una pantalla en la parte superior, y un teclado de pequeños botones de la mitad hacia abajo.

Y precisamente de esa característica propia de la oferta de los líderes del momento, es que se tomó Steve Jobs para criticar fuertemente la poca usablidad y sentido de facilidad de la entonces telefonía móvil, y presentar, el 9 de enero de 2007, el iPhone, una promesa que en su momento solo despertó burlas e incredulidad entre los competidores, pero que hoy en día sigue siendo el estándar que guió la revolución de las comunicaciones móviles.

De hecho, es obligatorio para cualquier amante de la tecnología ver a Steve Jobs en ese enero de 2007 lanzando el iPhone:

El teléfono de Apple salió oficialmente a la venta el 29 de junio de 2007. Diez años después, acá tienen 10 datos que a lo mejor desconoce del popular equipo:

1. Se llamaba 'Purple'. Ese era el nombre secreto del proyecto dentro de Apple, que muy pocos empleados conocían. Se convirtió en una obsesión para Jobs y su jefe de diseño Jhon Ive, pues sabían que seria revolucionario y parte fundamental del futuro de la empresa.

2. Se han vendido 1.300 millones de iPhone. Todo un récord de ventas en 10 años, con ingresos de 800.000 millones de dólares para Apple.

3. Ni el primero, ni de Apple. El nombre iPhone estuvo registrado primero por la empresa de redes Cisco, quien demandó a Apple por el uso del nombre (pues tenía un teléfono para empresas que se llamaba iPhone) hasta que arreglaron. Apple ya había creado un teléfono: en 1983, pensado para el hogar, con un stylus para anotar datos en una pantalla.

4. Se han lanzado 15 referencias de iPhone. Desde su lanzamiento se han puesto en el mercado: primera generación, 3G, 3Gs, 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7 y 7 Plus.

5. El 63% de los ingresos de Apple provienen de iPhone.

6. La Revista Time lo nombró como 'El invento del año' en su edición especial de diciembre de 2007.

7. Las 9:41 a.m. Siempre que se anuncia un nuevo iPhone, en las imágenes del lanzamiento se ve el teléfono con la misma hora: las 9:41 a.m. Dicha hora es la que en aquel 9 de enero Jobs pronunció las palabras: "hoy vamos a revolucionar la telefonía móvil", durante el lanzamiento del primer iPhone.

8. En agosto de 2008 llegó a Colombia. El primer iPhone en venderse oficialmente en nuestro país fue el 3G (la segunda edición) a través de los operadores Comcel y Movistar.

9. No era muy bueno. La primera generación de iPhone tenía problemas con la calidad de la voz de las llamadas, el Bluetooth no le permitía conectarse con audífonos o dispositivos de terceros (venia bloqueado) y la cámara no hacia video. Con todo y eso, a finales de 2007 se habían vendido 7 millones de equipos.

10. Ya viene el nuevo iPhone. En su décimo aniversario se espera que el teléfono venga con novedades importantes como resistencia al agua, una nueva pantalla amplia, entre otras características.