Abren investigación contra juez que dejó en libertad al alcalde 'Jhon Clazones'

El Consejo Superior de la Judicatura señaló que el juez había sido sancionado en el pasado por el delito de prevaricato por omisión y la Corte Suprema de Justicia le confirmó la sanción en la medida en que favoreció a un ex alcalde de Agua Azul con una decisión.

"Evidentemente, en este proceso del alcalde de Yopal que hubo trámite moroso en las decisiones, hubo desviación en las decisiones y obviamente el Fiscal General de la Nación me hizo llegar un oficio en el que me pone de presente la situación que me parece grave", indicó Pedro Sanabria, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El alcalde de Yopal, Casanare, 'Jhon Calzones' quedó en libertad por vencimiento de términos, al parecer, favorecidos u ocasionados por el juez al que le acaban de abrir la investigación.

"Si la seccional considera que hay que suspenderlo porque puede incurrir en mismos hechos en otros procesos, tomaremos la medida de suspensión mientras se adelanta el proceso", agregó Sanabria.