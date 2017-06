Tribunal niega sobreseimiento a hijo de presidenta chilena, Michelle Bachelet

La Justicia chilena rechazó hoy el sobreseimiento solicitado por la defensa de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, que es investigado en el marco del "caso Caval", un millonario negocio inmobiliario en el que está imputada su esposa, Natalia Compagnon.

La resolución fue adoptada por el Tribunal de Garantía de la ciudad de Rancagua, al sur de Santiago, y supone que Dávalos seguirá siendo investigado por eventuales delitos de cohecho, tráfico de influencias, violación de secreto y negociación incompatible.

No obstante, su abogado, Álvaro Morales, adelantó que apelará la resolución ante la Corte de Apelaciones de la misma localidad, situada a 90 kilómetros de la capital chilena.

"Esto forma parte de las alternativas de uno como abogado. Uno puede ganar, uno puede perder, pero hay que seguir trabajando", comentó Morales al término de la audiencia, que no duró más de cinco minutos.

"Han transcurrido más de dos años desde el inicio de la investigación y desde diciembre de 2015 que no hay diligencias sobre el señor Dávalos. Eso a nosotros nos parece que es bastante claro", manifestó al descartar cualquier vinculación de Dávalos con los hechos investigados.

En tanto, el fiscal del caso, Sergio Moya, afirmó que "aún existen diligencias pendientes y no se puede descartar la comisión de delitos (...), hay algunas solicitudes de información y algunas pericias".

"Estamos conformes, porque acogieron todos nuestros planteamientos, fundamentalmente que no es el momento procesal y que no hay antecedentes suficientes para fundar un sobreseimiento definitivo", precisó.

"No existe certeza absoluta de que no exista el delito o la participación. No existe la seguridad para sobreseerlo definitivamente", insistió.

Dávalos ya fue sobreseído en una de las aristas del caso, cuando tras renunciar a un cargo en La Moneda (sede del Ejecutivo), donde colaboraba en la acción social del Gobierno de su madre, fue requisado el computador que utilizaba en busca de pistas que lo comprometieran, con resultados negativos.

El caso Caval hundió la popularidad de Bachelet al saltar a la luz pública a comienzos de 2015, sin que hasta ahora haya logrado sobrepasar un 30 % de aprobación.

A Dávalos se le reprocha principalmente haber acompañado a su esposa, Natalia Compagnon, a algunas reuniones con el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, quien le prestó a ella en 2013 6.000 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) para la compra de unos terrenos que serían urbanizados en la localidad de Machalí, vecina a Rancagua.

Posteriormente, Caval revendió los terrenos con una supuesta ganancia de unos 4 millones de dólares, lo que abrió las denuncias en contra de Compagnon y otros socios de la empresa, además de Dávalos.

El pasado 22 de junio, la nuera de la presidenta fue autorizada por la Corte de Apelaciones de Rancagua para viajar a Estados Unidos del 2 al 20 de julio, pese a que se encuentra imputada por presuntos delitos tributarios y sujeta a una orden de arraigo (prohibición de abandonar el país) en el marco de la investigación.

El tribunal de alzada desestimó un eventual peligro de fuga de Compagnon, argumento con el que el tribunal de garantía le había negado el permiso para viajar.