Turco y grecochipriotas intentarán garantizar su seguridad y reunificarse

Ginebra, 27 jun (EFE).- La reunificación de Chipre, pero con suficientes garantías de seguridad para cada comunidad, son los objetivos con que greco y turcochipriotas reanudarán mañana sus negociaciones, con la participación de Grecia, Turquía y Reino Unido como garantes de la independencia de Chipre.

Horas antes de que los líderes greco y turcochipriota, Nikos Anastasiadis y Mustafá Akinci, se encuentren en una cena de trabajo previa al inicio formal de las discusiones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, les transmitió un mensaje de aliento: "La oportunidad para la reunificación de Chipre está finalmente ante nosotros".

"Les pido que la aprovechen, sobre todo por Chipre, pero también por toda la región del Mediterráneo oriental", dijo el responsable de Naciones Unidas.

Los negociadores se han dado inicialmente once días para completar sus discusiones (con posibilidad de recortar o ampliar este plazo), que se desarrollarán en Crans-Montana, una localidad de los Alpes suizos.

El mayor reto que enfrentan los negociadores será acercar sus posiciones radicalmente opuestas en cuanto a la forma en que cada comunidad verá garantizada su seguridad, una responsabilidad jurídica que por ahora atañe a Grecia, Turquía y al Reino Unido.

Por esta razón, los tres países participaran al más alto nivel político en estas discusiones, a las que envían a sus ministros de Exteriores.

Grecia ha adelantado que defenderá la anulación de un sistema de garantías que considera "anacrónico" y que le obliga a intervenir en caso de amenaza contra la comunidad grecochipriota, para lo cual mantiene estacionadas en la isla tropas que desea retirar.

Para que ello ocurra, Turquía debe retirarse de la parte septentrional de la isla -zona que ocupa desde 1974 y hecho que dio lugar a su partición-, pero tanto el Gobierno de Ankara como los turcochipriotas rechazan tal posibilidad.

Anastasiadis y Akinci coinciden en el principio de que un acuerdo sobre garantías y seguridad, que eventualmente reemplace al modelo actual de garantes, es esencial para un acuerdo global y para generar confianza entre las dos comunidades sobre su futuro.

"No será fácil. Los puntos de partida de las delegaciones son opuestos y sus diferentes opiniones han sido repetidas en los últimos días, pero esto no es extraño. Nadie hace concesiones en su camino a unas negociaciones", dijo el enviado especial de la ONU para Chipre, Espen Barth Eide.

Para que la complejidad de este tema no impida avanzar en las negociaciones se ha optado por discutirlo en paralelo, pero de manera separada, al resto de puntos centrales de la agenda, en los que se ha llegado a progresos significativos.

Ellos son territorio, propiedad y gobernabilidad junto con repartición del poder, en los que también se requieren entendimientos finales para que un acuerdo global sea posible.

Con respecto a la cuestión territorial, Anastasiadis y Akinci intercambiaron en la última ronda de negociaciones, el pasado enero, mapas que expresaban el volumen de territorio que tendría cada comunidad.

Esos mapas coincidían con una diferencia del 0,5 % e "implicaban una devolución significativa de territorio del lado turcochipriota al grecochipriota" y lo que está pendiente es "el recorrido exacto de la línea de demarcación", explicó Eide, quien actúa como mediador en las negociaciones.

Sobre gobernabilidad sigue abierta la discusión sobre "la naturaleza del gobierno", pues los turcochipriotas quiere un sistema rotatorio, lo que rechazan los grecochipriotas por cuanto los primeros sólo representarían una quinta parte de la población de una Chipre reunificada.

Aunque Eide prefirió no hablar de estas negociaciones -cuyo éxito pondría fin al último conflicto latente en Europa- como "la última oportunidad" para la reunificación de la isla, sí reconoció que todos los elementos están reunidos para que tengan el resultado esperado.

"Sí, es la mejor oportunidad. Sería muy triste desperdiciarla y creo que todos los participantes concuerdan en ello", enfatizó.

Agregó que en ambas comunidades algunos preferirían mantener la situación como está antes que ceder.

"No tenemos el drama de muertos diarios, como en otros conflictos en los que la ONU está envuelto, pero eso no está garantizado y no se puede excluir que algo ocurra algún día", advirtió Eide.