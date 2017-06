ONU cree que esta vez negociaciones reunificación Chipre pueden tener éxito

El enviado especial del secretario general de la ONU para Chipre, Espen Barth Eide, dijo hoy que no hay garantía del resultado de las negociaciones para la reunificación de la isla que se abren mañana en Suiza, pero consideró que pueden tener éxito.

Eide sostuvo que la ONU, así como Grecia, Turquía y el Reino Unido -países garantes de la independencia de Chipre en 1960- "haremos lo posible por ayudar, pero ellos (greco y turcochipriotas) deben asumir su responsabilidad y aprovechar esta oportunidad única".

La conferencia diplomática sobre Chipre se desarrollará en la localidad suiza de Crans-Montana, sin una duración definida, aunque "por razones prácticas hemos fijado el día 7, y si continuamos después de esa fecha o terminamos, ahora no lo sabemos", dijo Eide, en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Ginebra.

"Quisiera subrayar que si las partes están dispuestas a mostrar voluntad, liderazgo, confianza en la otra y creatividad, creo que es posible encontrar una solución a asuntos críticos que han dividido a ambas comunidades por generaciones", prosiguió Eide, quien actúa como mediador en estas negociaciones.

"Pero no nos equivoquemos, no será fácil y no hay garantías de éxito", repitió varias veces ante las continúas preguntas de los periodistas sobre las oportunidades de éxito de estas negociaciones.

La cuestión denominada "seguridad y garantías", relativa al papel de los países garantes después de una eventual reunificación de Chipre, es una de las difíciles de resolver por la visión radicalmente distinta que tienen greco y turcochipriotas al respecto.

"Se trata de un elemento esencial para llegar a un acuerdo y generar confianza en las comunidades con respecto a su seguridad en el futuro", explicó el mediador.

Otros temas mayores en estas discusiones se refieren al territorio que tendrá cada comunidad, derechos de propiedad y gobernabilidad junto con repartición del poder en un estado federal binacional.

Los líderes greco y turcochipriota, Nikos Anastasiadis y Mustafá Akinci, llegan hoy a Crans-Montana y participarán en una cena de trabajo con Eide, previa a la inauguración formal de la conferencia el miércoles y a la que también acudirán los ministros de Exteriores turco Mevlüt Çavuþoðlu, el griego Nikos Kotzias y el británico Boris Johnson.

También estarán la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el primer vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans.

La Unión Europea tiene el estatus de observador en estas negociaciones, en las que tiene un claro interés por ser la parte grecochipriota de la isla de Chipre uno de sus Estados miembros.

Las últimas negociaciones a este nivel remontan al pasado enero, cuando por primera vez los países garantes se incorporaron al proceso diplomático, aunque aquella conferencia concluyó sin acuerdos.

El pasado mayo, los líderes de ambas comunidades volvieron a encontrarse para acordar la reanudación de las negociaciones, pero fracasaron porque tenían diferentes preferencias de temas y su orden de discusión.

Fue entonces cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los convocó a Nueva York y consiguió que ambos pactaran volver a intentar un acuerdo a partir de mañana, en un apacible pueblo de los alpes suizos.