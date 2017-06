Daniel Diges afronta en Brasil el "reto de su vida" con Los Miserables

El cantante y actor español Daniel Diges afronta en Brasil el "reto más grande de su vida" con el musical "Los Miserables", una obra en la que vuelve a interpretar el "arriesgado" papel de Jean Valjean, aunque ahora con el desafío de cantar en portugués.

Sao Paulo, 27 jun (EFE).- El cantante y actor español Daniel Diges afronta en Brasil el "reto más grande de su vida" con el musical "Los Miserables", una obra en la que vuelve a interpretar el "arriesgado" papel de Jean Valjean, aunque ahora con el desafío de cantar en portugués.

"Se trata de un personaje muy arriesgado, en otro idioma. Hay que ser muy fuerte para hacer todo esto", cuenta Diges (Alcalá de Henares, 1981), en una entrevista con Efe en Sao Paulo.

El madrileño ya se había puesto en la piel de héroe creado por el escritor romántico Víctor Hugo en los escenarios españoles, pero desde marzo de este año actúa para el público brasileño en el teatro Renault, uno de los más importantes de la capital paulista.

El Valjean brasileño es más "bruto, más bestia, más tigre" que el español y, además, canta en portugués, un idioma que Diges ha tenido que aprender en pocos meses para poder interpretar al protagonista del clásico francés en Brasil.

El desafío no "ha sido fácil", dice, pero está satisfecho y "contento" con las críticas recibidas por parte de algunos periódicos brasileños: "Que hablaran bien de mí me ha dado seguridad".

"Cada día soy más Valjean", asegura Diges, quien comparte la espiritualidad con su personaje.

En la obra, Valjean habla constantemente con Dios y cuestiona su existencia. El actor, por su parte, cree que la oportunidad de actuar en Brasil ha sido un "mensaje" divino que llega en un momento de "madurez" profesional y personal.

"He crecido mucho, he hecho musicales, he estudiado mucho teatro, he trabajado mucho; mis discos; he crecido como artista, como persona, como actor. Soy más maduro", afirma el artista, quien se dio a conocer interpretando a David, "Gato", en la serie juvenil "Nada es para siempre".

Años más tarde, en 2010, representó a España en el Festival de Eurovisión, un certamen que le dio un impulso a su carrera musical y le permitió "ser una persona conocida" en todo el país.

Diges se define como un "actor que sabe cantar", lo que, a su juicio, le ha permitido tener éxito en el mundo de los musicales, donde ya ha participado en "La Bella y la bestia", "Mamma Mía" y "Hoy no me puedo levantar", entre otros.

A Brasil llegó tras una indicación del productor inglés Cameron Mackintosh, quien buscaba a alguien que supiera cantar y tuviera las características internacionales del personaje.

"Se fían de alguien que haya hecho el personaje. Les gustó como lo hice en España. Me mandaron dos canciones para prepararlas en dos semanas. Me puse con una profesora de portugués y en cuatro días las preparé", afirma.

Dice que sigue aprendiendo día a día y como alumno aplicado, muestra las anotaciones realizadas en los guiones, los cuales se han convertido en un constante desafío que debe ser superado constantemente.

El actor ha tenido que dejar de lado el repertorio en español y sumergirse en el portugués, lo que en alguna ocasión le ha llevado a cometer algún desliz. Las hojas están repletas de garabatos que marcan la pronunciación y el tono que debe emplear en Brasil, el cual, señala, tiene más fonemas que en español.

El trabajo muscular de la cara, además, ha sido "muy fuerte" para que el público pueda entender a Valjean, "uno de los personajes más complicados dentro del mundo de los musicales".

"Creo que este papel es un mensaje. Cuando la gente entra en 'Los Miserables' entra siendo una persona y sale siendo otra", explica.

Diges no ha pensado todavía cuál será su próximo paso tras "Los Miserables": "Me voy a relajar y que la vida fluya. Si me tengo que quedar por América me quedaré. Ahora mismo no es el momento de elegir".