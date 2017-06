Marcos Llorente: "Saúl es un todoterreno que marca la diferencia"

Marcos Llorente, centrocampista internacional del Real Madrid, elogió el gran partido de Saúl Ñíguez en la semifinal del Europeo sub 21 de Polonia, autor de los tres tantos ante Italia, y aseguró que "es un todoterreno que marca la diferencia".

"Saúl es uno de esos jugadores que marca la diferencia, está arriba y abajo, me ayuda atrás, es un todoterreno. Llega un día como hoy y te mete tres golazos. Es un jugador muy importante para nosotros", aseguró en Cuatro.

Llorente mostró la felicidad por llegar a la final que España disputará el viernes ante Alemania. "Al final hemos cumplido el objetivo que nos planteamos cuando llegamos. Nos ha costado muchísimo, hemos jugado ante un rival muy duro como Italia pero nos hemos sobrepuesto a todo y estamos en la final".

El otro gran protagonista de la semifinal fue Dani Ceballos. "Tiene una calidad impresionante y ayuda mucho al equipo", dijo Marcos Llorente. "Ha dado un recital haciendo que los rivales pareciesen infantiles. Es un escándalo con la pelota y contagia a todo el grupo", añadió Jorge Meré.

"Me he encontrado muy cómodo en el partido desde el inicio. Tenía muy buenas sensaciones y me he ido encontrando mejor", confesó Ceballos. "El objetivo del equipo era llegar a la final y ahora vamos a dar todo por conseguir el titulo".

Que Alemania esperaba en la final aseguró Llorente que no lo supieron hasta que no terminó el partido. "No teníamos ni idea del rival de la final, estábamos a lo nuestro. Alemania es un gran equipo, nos lo va a poner difícil y habrá que dar todo lo mejor que tenemos para ganar".

Jorge Meré destacó la seguridad de España en defensa y su pegada. "Estamos contentísimos, no nos puede estar saliendo mejor el campeonato, con pocos goles encajados atrás y mucha efectividad arriba".

"Toca disfrutarlo al máximo, creo que todo el colectivo ha sido increíble para responder a lo que nos han exigido. Dentro del campo flipamos con cosas que hacen compañeros. Somos un equipo, todos nos ayudamos. Estamos felices en el vestuario, pocas veces te puedes meter en una final", concluyó.