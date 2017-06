Maleja Restrepo en su libro ‘Parceros’ relata la historia de cómo perdió a su bebé

Hace pocos meses una de las parejas de la farándula Nacional más estables, les daban las noticias a sus seguidores sobre el libro "Parceros" que juntos elaboraron en donde relataron los episodios de sus vidas. Lo que nunca imaginamos es que la caleña, Maleja Restrepo, haya tenido que pasar por una situación lamentable como lo fue la pérdida de su bebé.

La presentadora aseguró que ella no sabía que estaba embarazada, pues cuenta que ella, su esposo y su hija Guadalupe, de 5 años, regresaban de un viaje y que le empezó a doler el estómago pero pensaba que tal vez se debía a que se había intoxicado.

“Yo juraba que me había intoxicado porque habíamos ido a comer a un restaurante indio y, a lo mejor, mi plato estaba tan condimentado que me había hecho daño. Los dolores siguieron y ya no parecía normal. Apenas llegamos a Colombia, llamé a mi ginecóloga, quien consideró que era mejor que me fuera para urgencias. ‘Sebas’ se había ido para Cali a hacer un ‘show’, por lo que tenía que llevarme a ‘Lupe’ conmigo para la clínica. Recogí algunos de sus juguetes para entretenerla y le prometí que iríamos al parque después de que me atendieran”.

Al llegar Maleja tuvo que ser hospitalizada porque la situación era más grave de lo que se veía, de inmediato ella llamó a su esposo y le contó lo que estaba pasando.

“Me hospitalizaron de una vez y me programaron cirugía tan pronto pudieron. Estaba más grave de lo que pensábamos. Me tocó interrumpir a ‘Sebas’ en pleno ‘show’, quien corrió a tomar el primer vuelo que pudo para acompañarme en la clínica. […] ¡Qué alivio sentí cuando lo vi! Apenas lo abracé, rompí en llanto. No entendía muy bien qué estaba sucediendo, pero que me consintiera así hacía que todo fuera más llevadero”.

La principal causa de la pérdida del bebé fue porque el embarazo era ectópico, es decir, por fuera del útero. Además de esta situación, le tuvieron que quitar una trompa, pero ella está muy optimista a pesar de la situación “y tranquilos, todavía me queda otra trompa para encargar el segundo”.