"Transformers" logra el número uno con la recaudación más baja de la saga

"Transformers: The Last Knight" logró este fin de semana el número uno en la taquilla estadounidense con 69,1 millones de dólares, la cifra más baja obtenida en su estreno por cualquiera de las cinco películas de la franquicia.

Según informa hoy la web especializada Box Office Mojo, la cinta se queda por debajo de los 70,5 millones de dólares que obtuvo la primera película en 2007 y en tan solo tres días, ya que en las cifras de "The Last Knight" se cuentan las logradas en cinco días, desde su estreno el pasado miércoles.

La cinta narra cómo, tras la desaparición de Optimus Prime, una nueva guerra entre los Transformers y los humanos amenaza con destruir el mundo.

El filme, el último de la saga dirigido por Michael Bay, cuenta en su reparto con Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Anthony Hopkins e Isabela Moner.

El segundo puesto fue para "Wonder Woman", con 25,2 millones de dólares.

La cinta, protagonizada por Gal Gadot y Chris Pine, cuenta el origen de la superheroína desde que era conocida simplemente como Diana, princesa de las Amazonas, hasta que se cruza con un piloto que le descubre el conflicto bélico que se está produciendo en el mundo y decide luchar en el bando aliado de la I Guerra Mundial.

Por su parte, "Cars 3" logró la tercera posición con 25,1 millones de dólares.

Esta tercera entrega de la saga de Pixar tiene como protagonista de nuevo al automóvil de carreras Lightning McQueen (con la voz de Owen Wilson en la versión original), esta vez ayudado por Cruz Ramírez (Cristela Alonzo), una entrenadora a la que recurre para tratar de volver a ser competitivo frente a los jóvenes talentos de la pista.

Además, el thriller "47 Meters Down" sumó 7,4 millones de dólares desde la cuarta plaza.

Dirigida por Johannes Roberts y escrita por el español Ernest Riera y el propio Roberts, la cinta cuenta el relato de supervivencia en el fondo del mar de dos hermanas (Mandy Moore y Claire Holt) acechadas por tiburones tras sufrir un accidente en una jaula de observación

Por último, el drama "All Eyez on Me" sumó 5,9 millones de dólares.

Este filme de Benny Boom se centra en la figura del legendario rapero Tupac Shakur, desde sus orígenes en Nueva York y su evolución hasta convertirse en una de las voces más reconocidas e influyentes del mundo antes de ser asesinado en Las Vegas (Nevada), a los 25 años.