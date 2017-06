'Guerra de Banderas' en Bermudas: desaparecen cientos enseñas neozelandesas

El 'Team New Zealand' domina la final de la 35ª Copa DEL América por 6-1 sobre el 'Oracle Team USA' y la batalla en el agua se ha trasladado, aunque de manera incruenta, a tierra con la desaparición de las banderas que los aficionados neozelandeses habían colocado en Hamilton y sus alrededores.

Ya en la primera jornada de la final, durante la noche, todas las bandera 'kiwis' colocadas en los postes de luz que bordean la carretera desde el 'village' de la Copa del América a la ciudad desaparecieron.

Ahí ya empezaron las acusaciones de sabotaje contra los partidarios del Oracle Team USA. No había pruebas, pero un centenar de banderas habían desaparecido desde Somerset hasta el 'village' en una operación que algunos señalaban había durado tres horas.

La respuesta llegó de un grupo bien organizado de seguidores del equipo de Nueva Zelanda que, esta vez, instalaron las banderas aún más arriba en los postes de luz, pero ya no pudieron colocar la gran bandera que hacía días habían situado junto al faro de la colina de Gibbs, uno de los puntos más altos de las Bermudas, y que el encargado del faro había permitido colocar allí. Ahora ya no está, pero aseguran que hoy la colocarán de nuevo si se lo permiten.

El contingente de aficionados neozelandeses en el village' de la Copa del América ha ido creciendo en los días de la final y este fin de semana han ido llegando más deseosos de compartir la victoria de su equipo después de una década y media de derrotas.

A los neozelandeses les gusta mostrar siempre su patriotismo. Así que cuando se colgaron cientos de banderas de Nueva Zealanda esto no sentó bien al equipo 'Oracle' estadounidense. S

Ninguno de los equipos ni el 'New Zealand' ni 'Oracle' han realizado comentarios oficiales al respecto. Lo cierto es que los seguidores neozelandeses, además, habían colocado banderas de su país en las residencias donde han estado estos días, mientras que los aficionados locales no han apoyado de manera masiva la idea de exhibir banderas estadounidenses. No hay que olvidar que las Bermudas son un territorio británico de ultramar.

El tripulante de 'Oracle' Louis Sinclair publicó una imagen en Instagram mostrando a un compañero de equipo sonriendo mientras señalaba una bolsa llena de banderas de Nueva Zelanda en el suelo del vestuario; una imagen que ya ha sido retirada.

'Oracle', con el respaldo del multimillonario Larry Ellison, llevó miles de banderas de Estados Unidos para ser colocadas en toda las isla, pero no tuvo la respuesta de apoyo local que esperaba.

En el bando neozelandés, Sir Stephen Tindall ha organizado la colocación de banderas de Nueva Zelanda durante las tres últimas campañas de la Copa.

