Hernández promete seguir combatiendo el crimen organizado si gana comicios

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que de ganar los comicios generales del 26 de noviembre en su país seguirá combatiendo el crimen organizado para reducir la violencia que azota a la nación centroamericana.

"Yo Juan Orlando Hernández voy hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo, y eso es lo que voy a seguir haciendo si la voluntad del creador a través del pueblo hondureño me convierte en presidente nuevamente", subrayó Hernández ante cientos de simpatizantes que este domingo se manifestaron en Tegucigalpa en su apoyo.

Enfatizó que los miembros de bandas del crimen organizado, los delincuentes comunes y los presos que han sido trasladados a cárceles de máxima seguridad "no están contentos, tampoco los que les hemos tenido que poner reglas y orden (...), no están contentos aquellos que no cumplían sus obligaciones y las han tenido que cumplir".

El gobernante indicó que "no están contentos" los hondureños que han sido extraditados a Estados Unidos, en su mayoría por tráfico de drogas, y "es normal, pero lo primero es lo primero, es recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras".

Estos grupos criminales "están conspirando y lo han venido haciendo y lo van a seguir haciendo (...) porque no quieren que continuemos en el poder de la nación consolidando un país en paz".

En las elecciones de noviembre, las décimas consecutivas desde que Honduras retornó a la democracia en 1980, los hondureños elegirán a un presidente y tres designados (vicepresidentes) de la República, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano, y 298 alcaldías municipales.

En los comicios, en los que participarán 10 partidos, Hernández buscará reelegirse por el Partido Nacional, lo que rechaza la oposición, que alega que está violando la Constitución, que prohíbe esa práctica bajo cualquier modalidad.

En efecto, la Constitución prohíbe la reelección, pero un fallo del poder judicial, de 2015, dejó abierta la posibilidad.

El gobernante hondureño anunció que ha hablado con autoridades de Estados Unidos para que los hondureños extraditados a ese país y que han confesado haber participado en crímenes en Honduras sean deportados a la nación centroamericana después de cumplir su condena en Washington.

"Dijimos que íbamos de frente contra toda corrupción e impunidad y eso es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Aquí hay leyes, hay orden y esa es la hoja de ruta", acotó Hernández.

Honduras registra un promedio diario de once asesinados, según reconocen las autoridades, que atribuyen gran parte de la ola de violencia que sufre el país a las pandillas y el crimen organizado.