Trump llama "obstruccionistas" a demócratas por su rechazo al plan de salud

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tildó hoy a los demócratas de "obstruccionistas" por su oposición al plan de salud impulsado por los republicanos del Senado y destinado a desmantelar la reforma sanitaria del exmandatario Barack Obama, conocida popularmente como Obamacare.

En una entrevista en el programa matutino de televisión "Fox and Friends", Trump consideró que la "hostilidad" entre los dos partidos se ha exacerbado hasta el punto de que los demócratas han decidido "obstruir" cualquiera de los temas de su agenda legislativa.

"Con el tema de la propuesta de salud, sería tan bueno si los demócratas y los republicanos pudieran unirse y envolver sus brazos alrededor de eso (el plan de salud) y llegar a algo con lo que todo el mundo estuviera contento. Es tan fácil, pero no vamos a tener ni un voto demócrata, ni uno", dijo Trump.

"Si fuera la mejor iniciativa propuesta en la historia de la humanidad, tampoco tendríamos ni un voto, es una cosa terrible", añadió.

El mandatario cargó así de nuevo contra la oposición demócrata, que ha anunciado que votará en bloque contra la propuesta de salud, desvelada esta semana por los republicanos del Senado tras semanas de reuniones secretas entre 13 senadores, encabezados por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

En la entrevista, el mandatario criticó el lema "resistir", que se ha convertido en el grito de guerra de algunos demócratas para hacer frente a su Gobierno.

"Su lema es 'resistir', el lema debería ser 'juntémonos', pero su lema es 'obstrucción' y el problema es que se han convertido en obstruccionistas. Es un lema terrible para ser elegido y para la gente de este país. Resistencia, obstrucción, eso no es lo que quieren", argumentó.

De esa forma, Trump cargó directamente contra el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, quien criticó la propuesta de salud hace dos semanas, cuando su contenido aún era secreto porque las deliberaciones para redactar el texto se estaban celebrando a puerta cerrada.

"Él decía esta propuesta es esto y lo otro y no tenía ni idea. De hecho, los senadores republicanos tampoco lo sabían porque no había sido publicado, muy pocas personas lo sabían. Él estaba criticando la propuesta y no tenía ni idea de qué había en la propuesta", argumentó Trump.

El plan de salud de los republicanos otorga a los estados flexibilidad para dejar de ofrecer coberturas garantizadas por Obamacare, como la maternidad o tratamientos relacionados con la salud mental, y recorta un programa para los pobres, aunque mantiene un sistema de subsidios para comprar seguros.

El liderazgo republicano del Senado quiere someter a votación el proyecto de ley la próxima semana, pero la oposición de cinco senadores republicanos deja muchas dudas sobre las opciones de que salga adelante.

Los republicanos necesitan 50 votos para aprobar su proyecto de ley en el Senado, y ocupan 52 escaños en esa cámara, por lo que solo pueden permitirse perder el apoyo de dos senadores.