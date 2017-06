Márquez asegura haber "gestionado bastante bien todo el fin de semana"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), tercero en el Gran Premio de Holanda de MotoGP, aseguró tras la carrera que "podía haber sido como en Le Mans y acabar quinto parecía difícil, pero lo hemos gestionado bastante bien a lo largo de todo el fin de semana".

"Hemos salido, hemos arriesgado en las primeras vueltas, y casi me caigo, luego sufrí un poquito, algo que teníamos previsto y cuando ha aparecido la lluvia he intentado estar ahí, he tenido otro susto, y a partir de ese momento sí que he intentado relajarme un poquito y luchar por estos 16 puntos", explicó Márquez.

"Creo que los puntos son importantes, no me podía permitir otro cero, quizás pude haber arriesgado un poco más como hizo Valentino; el año pasado lo hizo él aquí y no le salió bien, este año ha vuelto a arriesgar y le ha salido bien, así que nosotros hemos intentado buscar esos 16 puntos que nos permiten estar vivos en el campeonato", recalcó el piloto de Repsol Honda.

Marc Márquez dijo estar acostumbrado a tener que conformarse con un resultado sin arriesgar y recordar que "en 2014 me lo pasaba mejor, pero ya me he acostumbrado un poquito, llevo estos tres últimos años buscando un poquito esa confianza que me falta, ese plus, pero esto es MotoGP, es el campeonato del mundo, están los mejores pilotos y para ganar tienes que sufrir, así que lo estamos haciendo y lo importante es saberlo hacer".

Al hablar de sus rivales, con la victoria de Valentino Rossi, el piloto de Repsol Honda afirma que "Maverick y Valentino son dos rivales muy rápidos, muy fuertes. Y Dovizioso. No se puede descartar a nadie".

"Dovizioso, sin hacer mucho ruido... bueno, ganando dos carreras, más que Valentino y que yo, hoy volvía a estar ahí, pero lo importante es que poco a poco nos vamos distanciando de los otros aunque ahora parece que en vez de ser cinco somos cuatro pero, veremos. Hace dos carreras estaba a 35 puntos, y muchos lo veían ya perdido pero no lo veo así hasta que matemáticamente no esté cerrado", comentó Márquez. EFE.