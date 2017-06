Rossi asegura estar "orgulloso de ganar diez veces en Assen"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), vencedor del Gran Premio de Holanda de MotoGP aseguró tras su triunfo que se sentía "orgulloso de ganar diez veces en Assen, como ya gané antes diez veces en Barcelona, porque son dos de mis circuitos favoritos junto a Mugello y Phillip Island""Después de una victoria el pasado cuenta poco, cuenta el presente y he descubierto durante los años que la razón por la que corro es por lo que experimento después de una victoria durante cinco o seis hor

"Después de una victoria el pasado cuenta poco, cuenta el presente y he descubierto durante los años que la razón por la que corro es por lo que experimento después de una victoria durante cinco o seis horas, y en la hora y media que me toca estar aquí con los periodistas para hacer entrevistas", dijo sonriendo Rossi.

El nueve veces campeón del mundo reconoció que la carrera "ha sido dura, porque llevaba un año sin ganar, y no digo que tuviera presión pero sí que es más bonito cuando vuelves a ganar".

"He intentado escaparme, y lo he hecho, pero se ha puesto a llover y pensé que tenía otra vez mala suerte, como con las caídas o como cuando vino Pedrosa el año pasado y me batió pero hoy, aunque Petrux estaba fuerte cuando estaba detrás de mí, también he visto que sufría al ponerse delante y he probado en mi cabeza a pensar que llovía menos y lo he hecho", manifestó Rossi.

Las diferencias son ahora mínimas al frente del campeonato y Valentino Rossi afirma que "es increíble, no recuerdo un campeonato tan abierto como éste, quizás cuando peleé con Stoner y Lorenzo, que éramos dos Yamaha y una Ducati, pero es que ahora hay una Ducati, dos Yamaha y una Honda".