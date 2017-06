Canet dice que "cree" que la de Assen ha sido "la mejor carrera" de su vida

El español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), vencedor del Gran Premio de Holanda de Moto3, dijo tras su triunfo que en varias ocasiones pensó "no te cueles" para no cometer errores y que la victoria es "la mejor de mi vida y se la dedico a mi equipo, porque el trabajo que han hecho durante el fin de semana ha sido increíble".

Arón Canet explicó su final de carrera reconociendo que "el año pasado no hubiera sido capaz de hacer esto en el Mundial, pero ahora sí y he decidido atacar en la última vuelta".

Así fue como explicó que "a Fenati le he pasado en la variante de la penúltima vuelta y a McPhee en final de recta de la última y he decidido estar detrás de Mir, porque era bueno pillar un buen rebufo y atacar en la última recta, aunque él ha intentado que yo le adelantara para coger mi rebufo, pero no ha sido así".

"He decidido quedarme detrás en la curva nueve y en la diez ha vuelto a hacer lo mismo y, conforme le he adelantado, Fenati nos ha adelantado a los dos y entonces he decidido quedarme detrás de él para adelantarle en la última curva, en la que estaba frenando tarde durante todo el fin de semana, y lo he vuelto a hacer", narró Canet.

"Ha sido una carrera complicada al principio, porque la pista estaba delicada e incluso llovía un poco, así que me he bloqueado al principio aunque después de dos vueltas me he dicho que era momento de atacar y Di Giannantonio se ha caído delante de mí y he estado a punto de caerme en la última curva", reconoció el piloto de Estrella Galicia 0'0.

"Lo he podido salvar y he cogido un buen ritmo; he adelantado a Ramírez y hemos podido pillar al primer grupo a falta de quince vueltas y ya con ellos estaba un poco cansado y tocado físicamente, porque el ritmo era muy alto, pero luego ha bajado y he podido pensar en una estrategia para el final de la carrera y he podido seguirla al pie de la letra", afirmó Arón Canet.