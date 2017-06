Osuna sufre ansiedad y queda fuera de acción

El cerrador mexicano de los Azulejos de Toronto, Roberto Osuna, dice que no sabe cuándo volverá a lanzar nuevamente, debido a que está enfrentando problemas de ansiedad.

El cerrador mexicano dio a conocer el sábado a la prensa la situación por la que está atravesando.

"No sé cómo explicar lo que me pasa, me siento ansioso, como si estuviera un poco perdido", dijo el diestro mexicano.

Osuna, de 22 años de edad, no subió a la lomita el viernes por la noche para tratar de rescatar a los Azulejos, que al final perdieron 4-5 contra los Reales de Kansas City.

Tampoco subió a la lomita el sábado, en la derrota de los Azulejos por 2-3 ante los Reales.

El serpentinero dijo que su malestar "no tiene nada que ver con que yo esté en el campo, me siento muy bien ahí en el montículo, sólo me pasa cuando estoy fuera del béisbol, cuando no estoy en el campo, me siento extraño y un poco perdido".

El viernes por la noche cuando los Reales anotaron cuatro carreras en la parte baja de la novena entrada, el piloto de los Azulejos, John Gibbons, dijo que Osuna no se sentía bien, pero no quiso abundar.

Paddy Steinford, entrenador de rendimiento mental del equipo, lo ha estado ayudando para superar su crisis de ansiedad.

"Ojalá supiera cómo salir de esto, ahora estamos trabajando en este problema, tratando de encontrar la forma para sentirme mejor", dijo.

Agregó que "para ser honesto, en este momento simplemente no sé qué hacer".

Osuna tiene 19 salvamentos y efectividad de 2.48 en 31 apariciones esta temporada y es el jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas con marca de 75 salidas.