Santa Fe Vs. Huila, final Liga Femenina
Caracol Radio
Así forman los equipos
Independiente Santa Fe: Kimika Forbes; Chinyelu Asher, María Molares, Carol Sánchez, Nancy Acosta; Liana Salazar, Gabriela Huertas, Leicy Santos; Melissa Herrera, Leidy Andrade y Oriana Altuve. DT: Agustín Julio.
Atlético Huila: Daniela Solera; Daniela Caracas, Alexandra Canaguacán, Gavy Santos, Jaylis Oliveros; Miley Arévalo, Carolina Pineda, Vanesa Santana; Mercedes Pereyra, Jennifer Peñaloza y Vanessa Franco. DT: Douglas Calderón.