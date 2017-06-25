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Santa Fe Vs. Huila, final Liga Femenina

Se define el primer campeón del fútbol profesional femenino en Colombia.

@AHuilaFemenino

Bogotá 25/06/2017 - 02:09

Así forman los equipos

Independiente Santa Fe: Kimika Forbes; Chinyelu Asher, María Molares, Carol Sánchez, Nancy Acosta; Liana Salazar, Gabriela Huertas, Leicy Santos; Melissa Herrera, Leidy Andrade y Oriana Altuve. DT: Agustín Julio. 

Atlético Huila: Daniela Solera; Daniela Caracas, Alexandra Canaguacán, Gavy Santos, Jaylis Oliveros; Miley Arévalo, Carolina Pineda, Vanesa Santana; Mercedes Pereyra, Jennifer Peñaloza y Vanessa Franco. DT: Douglas Calderón.

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