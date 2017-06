El laborista Jeremy Corbyn pide justicia y paz en un discurso en Glastonbury

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, pidió hoy que haya "derechos humanos, paz, justicia y democracia" en todo el mundo en un discurso en el festival de música de Glastonbury, donde fue recibido como una estrella del rock.

"¿Sabéis que la política trata en realidad de la vida cotidiana?", preguntó el dirigente socialdemócrata de 68 años a la multitud, que le recibió mayoritariamente con aplausos y entonando "Oh Jeremy Corbyn", con la música del tema "Seven Nation Army", de The White Stripes.

Durante su discurso en el escenario Left Field (campo izquierdo), Corbyn fue especialmente aplaudido por sus comentarios en defensa de los refugiados y a favor de la igualdad y dijo que el entusiasmo político "que salió de la caja" durante su campaña para las elecciones británicas del 8 de junio "no va a volver a esa caja".

Varios artistas y grupos que han tocado en el festival han mostrado su respaldo a Corbyn, cuyo laborismo de izquierdas avanzó contra todo pronóstico en los pasados comicios anticipados, en los que los conservadores de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, perdieron la mayoría absoluta.

"Hasta luego Theresa. Cierra la puerta cuando salgas", indicó el cantante de Radiohead tras su actuación del viernes, mientras que Dizzie Rascal opinó de Corbyn que "es genuino y parece que ha luchado por muchas buenas causas".

Corbyn fue recibido de forma entusiasta desde su llegada al festival, cuando visitó al personal de mantenimiento y a su organizador, el granjero Michael Eavis, de 81 años, antes de pasarse por el área dedicada a Greenpeace.

"Oh Jeremy Corbyn" se ha convertido en el inusitado estribillo del certamen, donde proliferan las máscaras, camisetas y carteles con la cara del barbudo socialdemócrata.

Miles de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes hasta ahora no politizados, se han afiliado al Partido Laborista desde el buen resultado electoral cosechado y se suman al medio millón que Corbyn ya logró reclutar durante su campaña por el liderazgo de la formación política.

En una entrevista con "Glastonbury Free Press", Eavis, fundador del festival, afirma que está "encantado" con el resultado de los laboristas en las últimas elecciones, pues sus políticas, argumenta, son "por lo que nos hemos pasado la vida haciendo campaña".