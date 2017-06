Viñales dice haber hecho algo mal, "están Zarco, Rossi y Folger delante"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), undécimo en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Holanda de MotoGP en el circuito de Assen reconoce "haber hecho algo mal, porque Zarco, Rossi y Folger están delante".

"En los tercero libres me sentía muy bien, cómodo y rodando bien, pero en la calificación no tenía las mismas sensaciones y no podía apretar la moto, hay que investigar el por qué, pero no me he sentido bien y hay que mejorarlo", reconoció Viñales.

El piloto de Yamaha explicó que los problemas quizás han sido una mezcla de varias cosas "un poco todo, ya que al no tener la confianza necesaria para apretar la rueda delantera, los problemas se transmiten a la rueda trasera".

Su clasificación no deja de ser un problema puesto que "de ser la carrera en seco quería salir e intentar tirar al máximo para meter hueco con los rivales, pero así, es un poco una lotería, pero habrá que salir y ver qué tal se me dan las primeras vueltas", dijo Viñales, que quiere salir de Holanda todavía líder.

Sobre sus preferencias para la carrera, afirmó que mejor "en seco, por supuesto, aunque sé que en seco tanto Marc (Márquez) como Valentino (Rossi) tirarán como posesos, pero prefiero en seco y hacer mi ritmo para intentar aspirar a ganar".