Fiyi sorprendió a Escocia, Australia vence a Italia e Irlanda a Japón

Madrid, 24 jun (EFE).- La selección de Fiyi logró la segunda victoria de su historia sobre Escocia, a la que derrotó por 27-22, mientras que Australia derrotó a Italia, por 40-27, Irlanda a Japón (17-35), y Nueva Zelanda a los British and Irish Lions (30-15), en los test amistosos de junio disputados hoy.

La victoria en Suva de Fiyi, que no había derrotado a Escocia más que en una ocasión en 1998 tuvo nombre propio, Ben Volavola, que destrozó con su acierto en los lanzamientos a palos (17 tantos) a la selección escocesa, que fue siempre a remolque, tan sólo logró equilibrar el marcador a la hora de juego (17-17) y pese a acabar el encuentro en mayoría numérica, no encontró la forma de superar la heroica defensa fiyana.

En Brisbane, Australia se resarció de la derrota encajada frente a Escocia en Sydney la pasada semana e impuso su eficacia ofensiva para vencer por 40-27 a una selección italiana que, después de perder también con Escocia y Fiyi, dejó una mejor imagen y sólo cedió en la parte final del encuentro.

Irlanda, mientras, no dio opción en el estadio de Tokio a Japón, que a los once minutos ya perdía por 14-0. El ataque irlandés no pudo ser frenado en ningún momento por la voluntariosa selección nipona, que aceptó cinco ensayos (35-17).

En Auckland, por último, los "All Blacks", recientemente galardonados con el Premio Princesa de Asturias 2017, derrotaron en un duro choque por 30-15 a los British and Irish Lions, la selección británico-irlandesa que se crea para la gira de verano.