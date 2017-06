Albert Pujols alaba figura de David Ortiz al que Boston le retira número 34

El toletero dominicano Albert Pujols, de Los Angelinos de Los Angeles, destacó la figura personal y deportiva de su compatriota David Ortiz, al que los Medias Rojas de Boston le retiraron esta noche el número 34, que vistió los 14 años que estuvo con ellos de profesional en la Liga Americana.

Pujols agradeció todos los consejos, ayuda y apoyo que siempre le brindó Ortiz desde que se conocieron, al ofrecerle consejos que le han servido tanto en el apartado profesional como personal.

A nivel personal, Pujols se expresó sumamente agradecido por el apoyo que ha recibido de parte Ortiz con respecto al béisbol.

Al igual que Ortiz, Pujols jugó principalmente como primera base estelar de los Cardenales de San Luis a principios de su carrera antes de convertirse en bateador designado con los Angelinos y considera que la sabiduría del "Big Papi" lo ha ayudado en esa transición.

"Me ha dado muchos consejos", declaró Pujols acerca de Ortiz. "Me ha hablado mucho. Me acuerdo que hace par de años atrás le dije, 'David, ¿Cómo tú te manejas como bateador designado?' para mí es uno de los mejores en esa posición en la historia del béisbol. Me dio varios consejos que me han ayudado mucho. Ha sido uno de los hermanos más grandes de mi familia. Hablamos a cada rato".

Pujols, que recientemente llegó a los 600 cuadrangulares, marca qu Ortiz no pudo conseguir, también reflexionó sobre lo que significa para los peloteros dominicanos ver a uno de los suyos ser reconocido como lo ha sido Ortiz en Boston.

El jueves, una calle cerca del Fenway Park fue rebautizada con el nombre de "David Ortiz Drive". La aerolínea Jet Blue también le puso el nombre del dominicano a una de sus puertas en el aeropuerto Logan, el principal de la ciudad.

"Bien orgulloso, porque nosotros sabemos como dominicanos lo fuerte que hemos trabajado para llegar aquí", subrayó Pujols. "Dios nos ha dado la bendición y el talento de jugar esta pelota y la hemos sabido aprovechar".

Además, Pujols destacó la labor social que ha hecho Ortiz. El David Ortiz Children's Fund le provee asistencia a niños, tanto en Boston como en la República Dominicana, que necesitan cirugías, pero no pueden cubrir los gastos.

"Todo el mundo conocemos a David Ortiz como el pelotero, el clutch hitter, el Big Papi", comentó Pujols, quien tiene su propia fundación, la Pujols Family Foundation, que ayuda a niños con Síndrome de Down. "Es una tremenda persona, un hermano que siempre se preocupa por su país, la República Dominicana y siempre tiende la mano a todos aquellos que lo necesitan. Ha sido una bendición para mí tenerlo como amigo".

Pujols reiteró que los peloteros dominicanos tienen la responsabilidad de no olvidar de donde llegan a las Grades Ligas para nunca olvidar a las familias, la comunidad y el propio país.

"Figuras como Juan Marichal y Pedro Martínez nos abrieron el camino y nosotros ahora tenemos que seguirlo y convertirnos en el ejemplo que deben seguir los jóvenes que lleguen nuevos de nuestro país a las Grandes Ligas", subrayó Pujols.

Desde el punto de vista de Pujols, el que los Medias Rojas hayan retirado el número de Ortiz es simplemente un paso hacia el mayor honor que se le puede otorgar a un jugador de Grandes Ligas: una placa en el Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown, Nueva York, junto a las leyendas de todos los tiempos.

"Los números hablan por sí solos", dijo Pujols acerca de la candidatura de Ortiz para el Salón. "Yo creo que esta noche es un comienzo de otra celebración en cinco años en Cooperstown. No es solamente la ciudad de Boston, sino el país entero de la República Dominicana que lo va a celebrar y espero estar ahí".