Big Papi: "Es un honor único el tener mi número al lado de tanta leyenda"

El dominicano David Ortiz, que vivió esta noche la ceremonia de la retirada del número 34 que vistió durante 14 temporadas con los Medias Rojas de Boston dijo que era un "honor único el estar al lado de tanta leyenda del equipo y del béisbol de las Grandes Ligas".

El número 34 ya cuelga junto a otros nueve jugadores legendarios de los Medias Rojas que le precedieron, pero ningún lo logró con la rapidez que lo hizo Ortiz, que apenas tuvo que esperar ocho meses desde que se retiró como profesional, además del icono Jackie Robinson.

El 34 fue colocado junto al 1 (Bobby Doerr), el 4 (Joe Cronin), el 6 (Johnny Pesky), el 8 (Carl Yastrzemski), el 9 (Ted Williams), el 14 (Jim Rice), el 26 (Wade Boggs), 27 (Carlton Fisk) y el 45 (el dominicano Pedro Martinez), además del 42 de Robinson, que está retirado en todos los estadios de Grandes Ligas.

Ortiz, de 41 años, quedó colocado entre los números 26, de Boggs que fue el que le precedió en la retirada, y el del legendario Robinson que siempre ocupa el último lugar.

La pared del jardín derecho del Fenway Park es donde están colocados todos los números de los legendarios de los Medias Rojas junto al de Robinson, y Ortiz los vio durante su estancia con el equipo como profesional.

"Recuerdo durante la prácticas de bateo, que trataba siempre de golpear estos números con la pelota, pero nunca pensé que algún día el mío iba a esta también, porque siempre he tenido a esos profesional un respeto absoluto", destacó Ortiz durante el discurso que ofreció en la ceremonia realizada previa al partido de los Medias Rojas ante los Angelinos de Los Angeles.

"Todas estas personas hicieron cosas realmente, realmente especiales con el equipo y la comunidad", destacó Ortiz. "Ser parte de este selecto grupo, es la mejor manera para decir me siento extremadamente honrado de estar al lado de estos jugadores".

En 14 campañas de temporada regular luego de integrarse a la novena de Boston en el 2003, Ortiz bateó .290 y fue convocado a 10 Juegos de Estrellas. El dominicano ocupa el segundo lugar de la franquicia en cuadrangulares (483) y remolcadas (1.530).

A Ortiz, quien ayudó a los Medias Rojas a ganar sus primeras tres Series Mundiales desde 1918, se le recuerda especialmente por sus hazañas en la fase final, ya que fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) del Clásico de Otoño del 2013 y de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el 2004.

Los aficionados de los Medias Rojas volvieron a disfrutar con la presencia de Ortiz y el campo registró un lleno, mientras que de nuevo la emoción y toda la familia del expelotero dominicano, encabezada por su esposa Tiffany, su hijo D'Angelo, su hija Alex y su padre Leo --al que le dedico las palabras más emocionadass-- estuvieron presentes.

Además de amigos y exjugadores del equipo que fueron sus compañeros en algún momento de su carrera, encabezados por Martínez, el amigo y compatriota que hizo posible que al final dejase a los Mellizos de Minnesota y firmase con los Medias Rojas.

También asistió el exreceptor Jason Varitek, que tuvo que hacer un gran esfuerzo para capturarle la pelota de honor lanzada por Ortiz, un tiro descontrolado que generó una gran sonrisa en el expelotero dominicano, agitando su brazo izquierdo en señal que lo tenía fuera de forma.

La ceremonia fue la culminación de dos días de celebraciones de Ortiz en Boston, ya que la ciudad dedicó en su honor la calle David Ortiz Drive, cerca del Fenway. El alcalde Marty Walsh anunció la dedicación, con Ortiz diciendo que Boston "me ayudó a llegar a donde estoy".

El jueves por la noche, hubo un recepción ofrecida por Ortiz, donde allegados y excompañeros se juntaron para hablar de su experiencia como figura de los Medias Rojas dentro y fuera del campo.

Con eso en mente, el quisqueyano se convirtió en el primer exjugador de los Medias Rojas en tener su número retirado a menos de un año de su último partido con el equipo.

"No sé. Debo de caerle bien a alguien aquí", expresó Ortiz. "Como digo, todo pasa tan rápido. He recibido tanto. Ahora es tiempo de disfrutarlo y me siento bendecido. Gracias a todos por la motivación y el apoyo a través de los años".

Los planes para retirar el número de "Big Papi" remontan a abril del 2016.

"El tiempo promedio entre el último turno de un jugador de los Medias Rojas y el retiro de su número es 26 años", señaló el presidente del equipo, Sam Kennedy. "Para David Ortiz, son 265 días. Creo que eso habla mucho del grupo de dueños (del equipo) y los hombres y mujeres de los Medias Rojas, lo que sienten por David Ortiz".