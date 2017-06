Victoria para los niños que fueron a la escuela de falda en Reino Unido

BBC

Con su inusual protesta, los niños consiguieron cambiar las políticas de la escuela.

El reglamento de la escuela especificaba que los pantalones cortos estaban prohibidos... pero no las faldas.

Esta semana, unos 30 escolares de la Academia ISCA en Exeter, en el suroeste de Inglaterra, decidieron asistir a clases en falda para mostrar su descontento con el reglamento de la institución que no les permitía ir en short a pesar de las altas temperaturas registradas en el país.

Este viernes quedó demostrado que su inusual método de protesta resultó ser efectivo.

La Academia ISCA informó que "como los veranos se están volviendo más calurosos", los pantalones cortos serán parte del uniforme a partir del año que viene .

BBC

Walking to school, the pupils shouted "Let boys wear shorts"

Según aclaró la escuela, no aprobaron un cambio inmediato en el código del uniforme porque "pondría una presión indebida en algunas de las familias" y los niños que participaron de la protesta no fueron penalizados.

También detallaron que debido a las altas temperaturas recientes, los alumnos tenían ciertas libertades como no usar el saco o desabrochar el primer botón de las camisas "si sentían demasiado calor".

La directora de la Academia ISCA, Aimee Mitchell, ya había dicho a la BBC: "Como el tiempo cálido se está volviendo la norma, estaría dispuesta a considerar un cambio para el futuro".

"En la actualidad, los pantalones cortos no forman parte de nuestro uniforme para niños y no quisiera hacer ningún cambio sin consultar tanto a los estudiantes como a sus familias ", agregó entonces.

El código de uniforme de las escuela permite a los niños usar pantalón largo y a las niñas usar tanto pantalón como falda.

Claire Reeves, cuyo hijo estudia en esa escuela, dijo a la BBC: "Me siento muy orgullosa de que defiendan sus derechos. La gente siempre está hablando de igualdad de derechos para hombres y mujeres , y el uniforme escolar no debería ser una excepción".