La trágica muerte de Mao Kobayashi, la bloguera de 34 años que conmovió a Japón narrando su lucha contra el cáncer

Mao Kobayashi dejó su carrera como presentadora de noticias después de que le diagnosticaran cáncer de seno.

Como parte de su lucha, abrió un blog para inspirar y darles fuerza a otras personas en su misma situación.

Kobayashi, que fue una de las mujeres elegidas en la serie 100 Mujeres de la BBC en 2016, murió este jueves en su casa en Tokio, a los 34 años de edad.

Kokoro, el blog de Kobayashi, llegó a ser el más popular de Japón y supuso un hito en un país donde las personas no suelen hablar de asuntos personales, mucho menos de enfermedades graves.

Al principio Kobayashi mantuvo en reserva su batalla contra el cáncer, pues no quería que la gente la asociara con la enfermedad .

"Me sentía culpable por no ser capaz de vivir de la misma manera en que vivía antes. Me estaba escondiendo detrás de mi dolor", escribió Kobayashi el año pasado en un texto para la BBC.

Un medio japonés publicó una historia sobre su enfermedad y entonces fue cuando Kobayashi decidió "salir a la luz" con lo que se dio cuenta de todo el apoyo que tenía en Japón.

"Si muero ahora, ¿qué pensará la gente? ¿'Pobrecita, solo tenía 34 años'? ¿'Qué pesar, dejó a dos hijos pequeños'? No quiero que la gente piense en mi de esa manera, porque mi enfermedad no es lo que define mi vida.

"Decidí que no voy a permitir que el tiempo que se me ha dado sea eclipsado por mi enfermedad. Seré quien yo quiera ser ", escribió Kobayashi el año pasado para la BBC.

Kobayashi publicó su última entrada el martes pasado, en la que describía lo mucho que disfrutaba un jugo de naranja que le había preparado su madre.

"Al momento de morir, ella me estaba mirando", dijo su esposo, el actor Ebizo Ichikawa, en una rueda de prensa. "Me dijo 'te amo' y nos dejó".

"A través de su blog, ella pudo compartir sus sentimientos con aquellos que estaban luchando contra la misma enfermedad. Ella era increíble. Sé que seguiré aprendiendo de ella", comentó Ichikawa.