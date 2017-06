Los misteriosos despidos en Esimed

En la red de clínicas, Otrora del grupo Saludcoop y recién comprada por Prestasalud, salieron varios empleados por el supuesto retiro ilegal de cesantías.

Desde inicios de este año, decenas de trabajadores de Esimed se empezaron a ver involucrados en procesos disciplinarios por el supuesto retiro ilegal de cesantías. Con esa justificación muchos han sido despedidos “con justa causa” de la organización y otros han renunciado de manera voluntaria para no verse involucrados en “procesos penales”. (Ver carta despido).

Para los trabajadores (no se revelarán los nombres) algo extraño está ocurriendo y en Esimed querían buscar razones para despedirlos, pues argumentan que fueron personas de recursos humanos las que les entregaron las autorizaciones para retirar las cesantías. Y no lo vieron como una mala opción, sobre todo por los “retrasos constantes en los pagos de salarios”. (Ver autorización de retiro). Sin embargo, para la empresa no hay duda de que los trabajadores falsificaron las autorizaciones y, por eso, se abrieron los procesos y se han despedido a varios “con justa causa”.

Según Octavio Rubio, abogado y asesor de Confederación General del Trabajo (CGT) y de un grupo de empleados, inicialmente eran más 500 trabajadores los que estaban en esta situación. (Ver documento de proceso). Actualmente, según confirmaron fuentes de la entidad a Caracol Radio, habrían despedido a 138 empleados por esa razón y unos 85 han tenido que renunciar por miedo a que abran supuestos procesos penales en su contra.

“Los investigan a ellos, pero no investigan quién empezó con todo esto, quién les dio los documentos”, dijo a Caracol Radio. Esta situación tomó fuerza –explicó- antes de la venta de Esimed y Cafesalud por parte de la liquidación de Saludcoop, pues cabe recordar que esta red de casi 30 clínicas perteneció al grupo de Carlos Palacino.

“Parece que estaban interesados en poder entregar una entidad con menores costos laborales (pues tiene más de 8.000 trabajadores actualmente), amenazando a la gente con esa situación de los retiros fraudulentos de cesantías, para que fueran despedidos con justa causa o, como ocurrió en varios casos, las personas renunciaran de manera voluntaria y se evitará así el pago de indemnizaciones”, dijo.

Eliana Molano, directora médica de Esimed, aseguró a Caracol Radio que efectivamente se presentó esta situación, pero dice que está confirmado que hubo falsedad en documento privado porque falsificaron firmas. Dijo que no sabe cuántos procesos actualmente hay por esa causa, pero que tiene presentes unos 30 o 40.

“Se han abierto efectivamente procesos disciplinarios por supuesta falsedad en documento privado. Se tienen las pruebas, el área laboral es la encargada del tema. (…) Los procesos no se abrieron de manera arbitraria, se encontró la falsedad, se recolectaron las pruebas que entregaron tanto los fondos de pensiones, contra lo que se ha afirmado en la compañía, en la dirección nacional”.

Eliana Molano afirmó, además, que no encontraron personas de recursos humanos vinculadas a los procesos y que no se han hecho denuncias específicas contra algún funcionario en particular.

Sin embargo, parece imposible que nadie de esa dependencia esté investigado, pues cabe recordar que el retiro de las cesantías se permite cuando la persona invertirá los recursos en vivienda y educación, o también cuando termina su contrato laboral con la empresa. En estos casos, la empresa empleadora evidentemente debe dar las autorizaciones para el retiro. ¿Quién lo hizo y qué hay detrás? Está por verse.