Ante la Procuraduría denunciarán terna para elegir a gobernador de La Guajira

Fuertes diferencias se han presentado al interior del partido de la U, por la terna que fue enviada al presidente Juan Manuel Santos para que elija nuevo gobernador de La Guajira, sin el aval del presidente del partido.

En un documento firmado por los copresidentes de la U Mauricio Lizcano y Berner Zambrano, además de Hernán Andrade presidente del Partido Conservador, fueron puestos a consideración los nombres de Tania Buitrago, ex contralora de La Guajira, Luis Colmenares ex contador de la República y el ex senador Cacemiro Cuello.

“Esta es una terna ilegítima porque no está firmada por todas las personas que tienen potestad en el partido e ilegal porque el gobierno no la ha solicitado” indicó de inmediato a través de su cuenta en twitter el senador y presidente de la U, Armando Benedetti.

También indicó que presentará una denuncia formal ante la Procuraduría en contra de quienes firmaron el documento enviado al presidente, por interés particular al designar a un funcionario público y al mismo por tráfico de influencia.

Finalmente Benedetti indicó que con base a sus fundamentos el gobierno hoy mismo devolverá la terna.