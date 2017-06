Gobierno de Bolivia desmiente a Aduanas y pagará multa de detenidos en Chile

El ministro de Justicia, Héctor Arce, desmintió hoy a la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, y aseguró que el Gobierno pagará la multa impuesta por la justicia chilena a nueve funcionarios bolivianos detenidos desde marzo.

Ardaya dijo a varios medios de comunicación que la ANB estaba iniciando una colecta de "aportes voluntarios" entre sus 1.800 funcionarios para pagar la multa de 48.000 dólares impuesta por Chile el miércoles junto a la expulsión de los siete funcionarios de la ANB y dos militares.

"Es una responsabilidad que va a sumir el Gobierno boliviano", dijo Arce en una entrevista con la radio estatal Patria Nueva.

El ministro precisó que se recurrirá a un decreto supremo que "se va a aprobar en las próximas horas para que el Estado boliviano, con toda dignidad, toda solvencia (...) pague esta injusta multa".

El miércoles, una jueza chilena condenó a siete funcionarios de la ANB por lo delitos de robo con violencia y contrabando y a dos militares bolivianos por porte ilegal de armas, en lo que las autoridades bolivianas sostienen que fue una operación contra el contrabando en territorio boliviano el 19 de marzo.

La Justicia chilena impuso la multa y decretó la expulsión del país como sanción sustitutiva a las penas de cárcel previstas para esos delitos.

"Queremos desmentir de manera oficial que se haya pedido alguna colecta o se haya pedido aportes a funcionarios o alguna situación de esa naturaleza para pagar una obligación, injusta por cierto pero necesaria en su cumplimiento (para que los prisioneros puedan volver a Bolivia)", dijo Arce.

Ardaya habló de esta colecta a varios medios de comunicación bolivianos, que recogieron la información en sus ediciones de esta mañana, e incluso la ANB publicó un comunicado con fecha del jueves 22 agradeciendo a sus funcionarios "su aporte voluntario destinado a cubrir costos de bufetes de abogados en Santiago a Iquique".

El comunicado se refiere a una colecta anterior, que habría remunerado a los abogados chilenos que participaron en la defensa, costeado viajes de las familias para visitar a los prisioneros en el penal de Alto Hospicio en Iquique (Chile) y facilitado algunas comodidades a los detenidos.

Según fuentes de la Aduana, esa colecta recaudó los 50.000 dólares necesarios para estos pagos.

El ministro de Justicia no se refirió a esa primera recaudación entre los funcionarios de la Aduana.

Arce sí dijo que las declaraciones de Ardaya "no corresponden a la verdad" y advirtió que "no es correcto" y es "una situación que no corresponde en derecho" pedir ese tipo de aportes.

Previamente al desmentido del ministro, fuentes de la ANB informaron a Efe y a otros medios de que en la institución se estaba solicitando 300 bolivianos (43 dólares) a los directivos que cobran más de 10.000 (alrededor de 1.450 dólares) y 170 bolivianos (24 dólares) al resto de funcionarios.

Ardaya, Arce, el procurador general de Estado Pablo Menacho y el canciller Fernando Hanacuni se reunieron esta mañana para discutir temas relacionados con los nueve detenidos, por lo que la ANB había matizado que la colecta era un mecanismo de urgencia y no descartaba que el Gobierno pudiera hacerse cargo de algunos de los gastos.

Las autoridades bolivianas sostienen que los funcionarios son inocentes de los delitos por los que están condenados y el presidente, Evo Morales, los calificó de "mártires".

La reclusión, que ya supera los tres mes, ha tensado aún más las relaciones entre Chile y Bolivia, que no tienen relación a nivel de embajadores desde 1978 y litigan en la Corte Internacional de Justicia por la demanda boliviana de una salida soberana al Pacífico por territorio de su vecino.