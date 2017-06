Diputados de Madrid investigan expansión en Latinoamérica de empresa española

El Parlamento de la región de Madrid empezó hoy a investigar la expansión en países latinoamericanos de la empresa pública Canal de Isabel II, algunos de cuyos responsables están en prisión acusados de corrupción.

En abril pasado fue encarcelado, entre otros, Ignacio González, que dirigió esa empresa de aguas entre 2003 y 2012, año éste en el que pasó a presidir el Gobierno de la región de Madrid, de 6,4 millones de habitantes.

Dos integrantes de ese gabinete entre 2012 y 2015, Salvador Victoria y Enrique Ossorio, comparecieron hoy ante los diputados regionales en una comisión de investigación en la que se desvincularon de las actividades de expansión en América Latina del Canal de Isabel II, empresa de cuyo consejo de administración también formaron parte.

En su comparecencia, Victoria ha afirmado que estaba "al margen" de las operaciones del Canal en América Latina, ya que se trataban en la filial latinoamericana Canal Extensia y no en el Consejo de Administración de la empresa pública madrileña.

"Ninguno de los miembros del Consejo de Administración pudo conocer esa operativa", subrayó, al tiempo que ha comentado que en las actas no consta la "mecánica" del grupo en Latinoamérica.

Los diputados regionales le preguntaron por la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, cuya compra supuestamente fraudulenta por parte del Canal en 2013 investiga la Justicia española.

"No he sido consciente de la operación hasta que salió en los medios de comunicación", dijo Victoria, mientras que Ossorio se desmarcó: "He repasado las actas del Consejo de Administración y he visto que en ningún caso hubo ningún tema sobre Iberoamérica".

Otro de los comparecientes hoy fue el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, detenido por la Guardia Civil dentro de la misma operación y que está en libertad tras pagar una fianza, aunque se acogió a su derecho a no declarar.

Canal de Isabel II llegó a tener veinticinco empresas en América Latina y el pasado 11 de mayo el Gobierno de la región madrileña anunció que venderá las trece que todavía tiene en su haber.