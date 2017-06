Escritor peruano presenta "Varsovia", un paseo por la Miami real

Una Miami real que no es ni un centro comercial ni una playa y donde muchas personas "no llegan a fin de mes" es la que presenta el escritor peruano Pedro Medina León en su más reciente novela "Varsovia", un título puesto "para confundir".

Miami (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Una Miami real que no es ni un centro comercial ni una playa y donde muchas personas "no llegan a fin de mes" es la que presenta el escritor peruano Pedro Medina León en su más reciente novela "Varsovia", un título puesto "para confundir".

El protagonista de "Varsovia" (Sudaquia Ediciones, 2017), que será presentada hoy en la librería Altamira, de Coral Gables, es el detective privado Comanche, un perdedor que busca su lugar en la Torre de Babel que es Miami.

Autor de títulos como "Mañana no te veré en Miami" (2013) y "Lado B" (2015), el limeño Medina León (1977), quien de día trabaja en un banco y en la noche edita una revista cultural, confiesa en una entrevista con Efe que su último libro, más que un policial, es "un pretexto para contar lo más marginal" que ha visto en esta ciudad.

"En las barras nocturnas de los bares de Miami Beach he visto muchas mujeres de Europa del este. Parece que se me quedó la impresión, a tal punto que le puse Varsovia a un personaje que aparece muerto en la playa", explica.

La trama acontece durante el fin de semana largo del Memorial Day (el último lunes de mayo) en Miami Beach, donde todos los años, al compás de la música urbana, se habla en las noticias de muertos, según describe el autor de "Varsovia".

Al hundirse en la larga noche de South Beach de la mano del detective Comanche, un agente retirado que huye del alcoholismo y entretanto malvive como apostador de billar, Medina León intenta de nuevo contar Miami desde adentro.

Comanche, afirma el escritor, no tiene nacionalidad definida, aunque se entiende que es un personaje iberoamericano.

En la primera página del libro, donde se habla de una "falta de identidad culinaria de Miami", el autor desliza, sin ahondar en ello, el tema de Venezuela a través de un breve paseo por Doral, ciudad aledaña al escenario donde transcurre la trama central.

"No ahondo más, en efecto. Toco el tema de Venezuela porque es muy sensible e importante. Doral es la nueva ciudad próspera de Miami donde está el venezolano con dinero que se ha marchado de su país. No tiene ningún encanto esa ciudad. No tiene playas ni aceras, pero está en desarrollo ahora", subraya.

"Si vas por allí te das cuenta de que esa es la gran ciudad de Miami donde está el latinoamericano 'Clase A'".

Pero significativamente quien menciona esos predios es un personaje fracasado que no llega a fin de mes.

"No somos pocos. Esta es una ciudad carísima, una ciudad 'resort' donde cuesta mucho sacar una familia adelante", opina el escritor y también compilador de una antología de relatos de no ficción publicada en octubre último, "Miami (un) plugged".

Sobre las "señales" que brinda esta ciudad a un escritor, Medina León opina que son muchas.

"Para mí es una ciudad muy apta para escribir aunque no tengamos un café, una librería y un bar en cada esquina, como en Buenos Aires, Nueva York o Barcelona", dice.

"Creo que, de Estados Unidos, esta es la ciudad más interesante para la literatura en español", porque "el español -entiéndase por esto idioma y habitantes- tiene peso".

"Hay personas que hablan español que dirigen la ciudad y otras que tienen mucho dinero, cosas que no suceden en Nueva York o Chicago, donde los hispanos forman parte de las minorías", amplía el autor, nacido en Lima en 1977 y licenciado de Literatura en la Universidad Internacional de la Florida.

"Creo que las combinaciones del idioma español en Miami son mucho más interesantes que en otras ciudades, porque hay hispanos de todos lados y además por algo muy importante: existe una comunidad de artistas que necesita aclarar a cada paso que esta no es una ciudad necesariamente frívola".

"Estamos luchando por demostrar que Miami no es un 'mall' (centro comercial) y que tampoco es el hermanito menor de Nueva York", puntualiza Medina León, quien considera "interesante que la literatura muestre otras cosas más allá de las postales turísticas".