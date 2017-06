El ministro de Ecología quiere reabrir el debate sobre los toros en Francia

El ministro francés de Ecología, Nicolas Hulot, se mostró hoy en contra de la celebración de corridas de toros y abogó por reabrir el debate sobre la tauromaquia en su país.

"No voy a cambiar ni a tamizar mi opinión por ser ahora ministro. No apoyo la corrida", dijo en una entrevista con el canal informativo "BFMTV", antes de manifestar que cree que "no hay que esquivar" el debate sobre su prohibición.

Preguntado por el entrevistador sobre si ve necesario reabrir el debate público en Francia sobre la tauromaquia, contestó que "sí".

"Todo el mundo conoce mi posición, y ¿acaso ésta debe primar sobre un debate de sociedad? Es un debate cultural, regional e identitario", destacó Hulot, conocido activista y divulgador a través de sus programas de televisión.

Aunque en el pasado se han presentado numerosas proposiciones de ley para prohibir las corridas en todo el territorio francés (hoy se permiten en ciertas regiones del sur del país como patrimonio cultural), nunca han llegado a prosperar.

El debate sobre los toros se ha reabierto en Francia tras la muerte el pasado sábado del matador Iván Fandiño en la plaza de Aire Sur L'Adour, en las Landas franceses (suroeste).

Además, una antigua rejoneadora, Marie Sara, aspiró a conseguir un escaño como diputada en las recientes elecciones legislativas por el partido del presidente Emmanuel Macron, aunque finalmente perdió por un estrecho margen frente al candidato de la ultraderecha, Gilbert Collard.