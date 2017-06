Muguruza: "Estoy feliz de que el trabajo esté dando sus frutos"

La española Garbiñe Muguruza, semifinalista en Birmingham, afirmó este viernes, tras derrotar a la estadounidense Coco Vandeweghe, que está "feliz de que el trabajo esté dando sus frutos" y se mostró confiada en seguir haciendo un buen papel en el torneo.

Muguruza, decimocuarta raqueta del mundo, se clasificó por primera vez para semifinales del torneo al imponerse a Vandeweghe, número 30 de la WTA.

"Creo que estoy en un buen momento. Lo sentí hoy y lo sentí también ayer. Ahora lo que quiero es seguir jugando así porque estoy obteniendo buenos resultados", dijo en la rueda de prensa posterior al duelo.

"Siento que estoy haciendo las cosas bien porque estoy ganando partidos y sigo viva en el torneo. Estoy contenta. Vine con tiempo para prepararme y entrené, eché muchas horas. Estoy feliz de que las cosas que habíamos pensado con el equipo estén funcionando", prosiguió.

"Cuantos más partidos juegue una, más preparada está, eso lo saben todos. Sin embargo, eso no significa que luego llegue Wimbledon y vaya a llegar lejos. Pero lo que está claro es que cuanto más juegue aquí, mejor", apuntó Muguruza.

Garbiñe, que no había ganado ningún partido en sus dos anteriores visitas a Birmingham (2012 y 2015), se ha colocado entre las cuatro mejores del torneo tras derrotar a una Vandeweghe que tuvo que retirarse al final del segundo set por una lesión en el tobillo izquierdo que sufrió mediado el partido.

Ahora se jugará una plaza en la final contra la australiana Ashleigh Barty, verdugo en el último partido de la jornada de la italiana Camila Giorgi, tenista procedente de la ronda previa. Giorgi tuvo que retirarse por una lesión en la pierna cuando estaba 5-2 abajo en el primer set.

"Jugué con ella (Barty) ayer en el dobles, así que eso me da una ligera idea (de cómo es su tenis). Y también me enfrenté a ella hace mucho tiempo, también en dobles. He visto sus partidos y ahora, probablemente, también veré algún duelo suyo. Sé que es una tenista muy talentosa; eso es lo que sentí en el partido de ayer", sostuvo la española. EFE.