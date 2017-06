Cherchesov admite que México es mejor, pero confía en el factor campo

El seleccionador de Rusia, Stanislav Cherchesov, admitió hoy que México es "mejor sobre el papel", pero confió en que su escuadra logrará vencer al rival porque "juega en casa" en el partido que enfrenta mañana a los dos equipos en la Copa de Confederaciones.

La diferencia con otros muchos torneos internacionales, en los que Rusia perdió sus partidos decisivos, es que "ahora jugamos en casa", dijo el técnico ruso en la rueda de prensa previa al encuentro.

Pero "sobre el papel", apuntó, México es mejor "como demuestra su posición actual" en el Grupo A, liderado por el equipo latinoamericano.

"Como ya he dicho, somos el único equipo del torneo que no es campeón de su continente. Nos espera un partido interesante y sabemos lo que tenemos que hacer. Los mexicanos tienen otras opciones, pero nosotros no", subrayó Cherchesov.

A su lado, el defensa de la selección rusa, Viktor Vasin, dijo que todas las series históricas "se rompen" tarde o temprano.

"Vamos a cambiar la historia" del fútbol ruso, sentenció, confiado en que él y sus compañeros podrán superar a la "tri" y clasificarse para la semifinal del torneo que se celebra en Rusia.

Cherchesov, que ha asumido las riendas de la selección después del sonado fracaso de Rusia en la Eurocopa de Francia el año pasado, cree que el equipo "ha dado un salto de cualidad" desde entonces.

"Hemos cambiado mucho en el plano de los integrantes, el juego y la actitud. Los aficionados se han dado cuenta e incluso después del partido con Portugal (que Rusia perdió por 0-1) nos lo han agradecido. Nos exigen ganar (...) y trataremos de conseguirlo. Mañana será una de las etapas" en ese camino, señaló el técnico.

El decisivo encuentro entre Rusia y México, que se juegan a muerte la clasificación para la siguiente fase de la Copa Confederaciones, se jugará mañana en el Kazán Arena a partir de las 18.00 hora local (15.00 GMT).