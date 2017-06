Viñales recupera la senda del liderato

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) parece haber recuperado la senda del liderato en el campeonato del mundo de MotoGP, al conseguir el mejor tiempo al término de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda en el circuito de Assen.

Assen (Holanda), 23 jun (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) parece haber recuperado la senda del liderato en el campeonato del mundo de MotoGP, al conseguir el mejor tiempo al término de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda en el circuito de Assen.

Viñales, con un mejor tiempo de 1:33.130 puso tierra de por medio respecto a sus inmediatos perseguidores, el también piloto de Yamaha, el alemán Jonas Folger, y el vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 ).

La segunda sesión de pruebas libres no transcurrió de igual manera para todos los contendientes y mientras que no se tardó demasiado en ver a Maverick Viñales como a Marc Márquez en las posiciones de cabeza, no sucedió lo mismo con otros protagonistas como el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y, sobre todo, el español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), demasiado tiempo en las últimas posiciones de la clasificación.

El alemán Jonas Folger (Yamaha YZR M 1) fue el primer líder claro de la clasificación, determinante para el orden de entrada en la segunda clasificación directa al ser conscientes todos los pilotos y equipos del alto porcentaje de posibilidad de lluvia establecido para mañana por las predicciones meteorológicas.

A Folger le superó algunos minutos después el líder del mundial, Maaverick Viñales, quien de esa manera pasó a comandar una clasificación en la que las tres primeras motos eran todas de la misma marca, Yamaha, a tenor de los resultados mucho más "recuperada" del desastre que supuso para muchos de sus pilotos el Gran Premio de Cataluña.

Con poco más de ocho minutos de entrenamiento fueron muchos los pilotos que optaron por cambiar el neumático trasero para buscar un buen tiempo en la clasificación, uno de los primeros Maverick Viñales, quien no parecía querer sorpresas de ningún tipo y, de hecho, consiguió arañar décimas a su mejor registro para mantenerse al frente de la tabla, por delante de Folger y de Marc Márquez, otro de los pilotos que aprovechó al máximo el tiempo.

Jorge Lorenzo, uno de los pilotos a los que más se vio "sufrir" en pista, consiguió una cierta mejoría para pasar de la vigésimo primera a la decimocuarta plaza en la vuelta final, en la que intentó arañar algunas décimas a su mejor tiempo y si bien logró ese objetivo en realidad no le sirvió para mejorar absolutamente nada en la clasificación.

Y Lorenzo fue decimocuarto porque en esa vuelta final otro español, Aleix Espargaró, situó su Aprilia RS-GP por delante de él, tras solventar unas cuantas dificultades técnicas con la mecánica del fabricante italiano de Noale.

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), vencedor de los dos últimos grandes premios disputados hasta la fecha, parece continuar por el "buen camino", si bien la cuarta plaza de entrenamientos, a algo más de seis décimas de segundo de Maverick Viñales, parece indicar que todavía queda trabajo por hacer.

Justo tras Dovizioso acabaron Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), con el también italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmoseici GP17), que había sido el más rápido en la tanda matinal, justo tras ellos y por delante del francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y los españoles Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16) y Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V).

Alex Rins, que reapareció al manillar de su Suzuki GSX RR tras la fractura de cúbito y radio del brazo izquierdo que sufrió en los entrenamientos del Gran Premio de Austin, todavía no tiene el ritmo suficiente de competición y acabó en la decimonovena posición, justo tras su compatriota Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16).