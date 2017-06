“Voy a saldar una deuda con la ciudadanía que votó por el No”: Alejandro Ordóñez

Ante la Registraduría, el exprocurador Alejandro Ordóñez, presentó su equipo de trabajo para recolectar las cerca de 320 mil firmas requeridas para sustentar su aspiración presidencial para el 2018.

Su fórmula vicepresidencial será David Name Orozco y estará acompañado por varios líderes que impulsaron el No el pasado 2 de octubre en el plebiscitico. Precisamente Ordóñez afirmó que tiene una deuda con ellos ya que ese triunfo no se respetó y que por esa razón se debe modificar el acuerdo de paz.

“Lo hemos dicho, lo hemos reiterado, lo hemos repetido: No quedará la menor duda porque hay una deuda con la ciudadanía del 2 de octubre que la voy a saldar. Y lo haré a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente”.

Agregó que su campaña estará basada en restaurar el país basándose en sus principios para defender la institucionalidad. “Vamos a actuar responsablemente y eso indica que hay una deuda con la ciudadanía que votó por el No el 2 de octubre pasado”.

La fórmula vicepresidencial del exprocurador hace parte de la Mesa de Unidad Nacional Cristiana.