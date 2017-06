Gobierno y oposición mantienen diálogo "secreto" en Venezuela, asegura Maduro

El Gobierno y la oposición de Venezuela mantienen un permanente diálogo "secreto" a través de emisarios, aseguró hoy el presidente del país, Nicolás Maduro, al tiempo que pidió a los opositores establecer una nueva "agenda" abierta de conversaciones.

"Nosotros tenemos contacto permanente con líderes de la oposición, pero esos contactos son secretos. Yo los autorizo permanentemente. Tenemos un diálogo, pero secreto, 'tapareado' (oculto)", dijo el mandatario durante una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

Maduro no ofreció mayores detalles sobre estas conversaciones.

Asimismo, el presidente venezolano señaló desear "un diálogo con agenda" como el que ocurrió en noviembre pasado, cuando con la mediación de un grupo de expresidentes y del Vaticano se desarrolló una mesa de negociaciones entre el Gobierno y la oposición.

"Algunos de ellos (opositores) mandaron un mensaje 'que queremos hablar esto, y esto', y yo les dije 'está bien', pero ¿Con quién los hablamos compadre? No puede ser a través de mensajeros, de un papelito ¿Es que no somos adultos, no tenemos nivel para dialogar?", añadió.

Maduro dijo que el restablecimiento del diálogo en Venezuela pasa por la desactivación de grupos opositores "armados" que, aseguró, causan estragos en distintos sectores del país, "principalmente" en el capitalino municipio de Chacao, un bastión del antichavismo.

"Es la primera exigencia para el diálogo", insistió.

El gobernante socialista se declaró como un "obsesionado" del diálogo y dijo que el proceso para reformar la Constitución, al que llamó el pasado 1 de mayo, será el "epicentro" del diálogo en Venezuela.

"Si no fuera por el diálogo estuviera entonces el mundo en manos de los que tienen más armas", señaló.

El nuevo llamado de Maduro al diálogo ocurre en medio de una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno venezolano.

Algunas de estas manifestaciones se han tornado violentas y se saldan con al menos 75 muertos, según cifras de la Fiscalía venezolana.