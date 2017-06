Rivlin clausura Herzliya defendiendo valores judíos y democráticos de Israel

El presidente israelí, Reuvén Rivlin, clausuró hoy la conferencia anual de Herzliya, en la que altos cargos políticos, militares y académicos han debatido los desafíos del país, defendiendo "los valores judíos y democráticos de Israel".

"No habrá un Estado judío si no hay un Estado democrático", declaró Rivlin al final de la conferencia de tres días en la que han participado miembros del Ejecutivo israelí, diplomáticos extranjeros y figuras políticas como el ex primer ministro británico Tony Blair.

Rivlin comenzó su intervención refiriéndose a la situación de seguridad mundial y "a la ola de terrorismo radical que asola la región, especialmente la liderada por el grupo yihadista Estado Islámico, que ha tenido un alcance global".

"Todos los países occidentales están afrontando una intensificación del separatismo nacional, religioso y étnico y el ensanchamiento de la brecha entre la derecha y la izquierda", dijo.

El dirigente de la plataforma política Campo Sionista y líder de la oposición, Isaac Herzog, que también tomó la palabra, afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no está capacitado para retomar un proceso de paz con los palestinos.

"No tiene pasión por ello. Simplemente no quiere ser culpado por Estados Unidos (por no hacerlo)", declaró Herzog en alusión a las conversaciones que se mantienen con delegaciones estadounidenses a iniciativa del presidente de EEUU, Donald Trump, que busca una vuelta a la mesa de negociaciones.

También participó en la sesión de hoy Nabil Shaath, el asesor especial del presidente palestino, Mahmud Abás, quien instó a renovar un comité tripartito palestino-israelí-estadounidense al que llevar las "quejas y acusaciones, para que sean verificadas y tratadas".