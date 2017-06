Tres rohinya mueren al desmantelar Ejército supuesto campo entrenamiento

Tres miembros de la minoría musulmana rohinyá resultaron muertos al desmantelar el Ejército birmano un campo de entrenamiento de supuestos activistas, informó hoy el diario estatal The Global New Light of Myanmar.

Uno de los supuestos militantes fue abatido por soldados el martes pasado y otros dos el miércoles en el campo de entrenamiento en las montañas Mayu en el estado Rakhine, en el oeste del país.

La oficina de la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, señaló en un comunicado que los soldados dispararon en defensa propia a los activistas, que supuestamente se abalanzaron armados con machetes contra los soldados.

Las fuerzas de seguridad encontraron pólvora, fusiles de instrucción de madera, ropa y alimentos en el campo, situado en el área de Buthidaung-Maungtaw, cerca de la frontera con Bangladesh.

Las autoridades birmanas culparon al Ejército de Salvación Rohinyá Arakan, liderado por Harvit Dulhar, de varios ataques, incluido un atentado con bomba que mató a dos personas el pasado mayo.

Entre los pasados octubre y febrero, el Ejército birmano llevó a cabo una operación militar después de que insurgentes rohinyás asaltaran tres puestos fronterizos en Rakhine, donde viven alrededor de un millón de miembros de esta minoría musulmana.

La ofensiva desplazó a unos 20.000 rohinyás y al menos otros 74.000 han cruzado la frontera para acabar en campos de refugiados en Bangladesh.

El pasado marzo, el Gobierno birmano rechazó una comisión especial aprobada por la ONU para investigar los supuestos abusos, ejecuciones y violaciones denunciadas por los rohinyás durante la operación militar en Rakhine.

Los rohinyás no son reconocidos como ciudadanos en Birmania (Myanmar), donde una gran parte de la mayoría budista los considera despectivamente "inmigrantes bengalíes", a pesar de que tampoco son aceptados en Bangladesh.

Se estima que hay entre 300.000 y 500.000 rohinyás en Bangladesh, de los que únicamente alrededor de 30.000 tienen reconocido oficialmente el estatus de refugiado.

Birmania ha estado gobernada por generales desde 1962 hasta el año 2011, cuando empezó una transición tutelada por los militares que desembocó en las elecciones de 2015 que ganó el movimiento democrático de Suu Kyi.