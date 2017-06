Experto descarta opciones de rescatar con vida a mineros atrapados en Chile

Las posibilidades de hallar con vida a los dos trabajadores de una mina de oro en el sur de Chile que se inundó el pasado 9 de junio son prácticamente nulas, según afirmó hoy el geólogo Felipe Matthews, quien encabeza las tareas de rescate.

Santiago de Chile, 21 jun (EFE).- Las posibilidades de hallar con vida a los dos trabajadores de una mina de oro en el sur de Chile que se inundó el pasado 9 de junio son prácticamente nulas, según afirmó hoy el geólogo Felipe Matthews, quien encabeza las tareas de rescate.

"Posibilidades de vida, yo creo que es obvio, es una posibilidad descartada", dijo el experto en declaraciones a los periodistas.

El geólogo indicó que los sondajes que se realizaron durante las últimas horas revelaron que el refugio donde se podrían haber resguardado los dos mineros está lleno de agua y lodo.

"La evidencia indica claramente que tenemos lodo en la zona del refugio. Comprobamos que la mina está con un nivel importante de lodo y en este caso específico en la zona del refugio, donde había alguna esperanza de que pudieran estar los trabajadores", explicó Matthews.

Los mineros Enrique Ojeda (34) y Jorge Sánchez (25) trabajaban en una galería a unos 1.300 metros de la entrada de la mina Delia 2, situada en la sureña región de Aysén y propiedad de la firma canadiense Mandalay Resources, cuando el 9 de junio el lugar se inundó al colapsar un muro.

Pese a las malas noticias, el representante del Gobierno en la región de Aysén, Jorge Díaz, anunció que las autoridades y las Fuerzas Armadas tienen la voluntad de continuar las labores de rescate.

"La voluntad del Gobierno permanece intacta para seguir ayudando, colaborando y manteniendo el equipo de los servicios del Estado y Fuerzas Armadas para lograr el objetivo que nos hemos propuesto", señaló Díaz.

Las declaraciones de Matthews tampoco cayeron bien en el sindicato de trabajadores de la Mina Cerro Bayo, a la que pertenece el yacimiento inundado.

El titular del gremio, Ariel Keim, indicó que sus declaraciones fueron apresuradas, al asegurar que de acuerdo a las dimensiones de la faena, hay sectores que podrían no haberse visto afectados con el paso del agua.

"El no puede estar haciendo un prejuicio de una condición que habla de si los trabajadores están con vida o no, porque no tiene mayores antecedentes. Solamente tiene los datos que le entregan los sondajes", señaló Keim en declaraciones a radio Biobío.

Añadió que ya se sabe que la mina está con lodo "pero el yacimiento no es un vaso de agua que tu lo puedas llenar por completo y no queden cavidades de aire".

El dirigente acusó que las autoridades no han tomado en cuenta la propuesta de iniciar una segunda apertura hacia el refugio y que en su opinión los trabajos de búsqueda no se han agilizado.

Buzos del Ejército y de la Armada han colaborado en las tareas de rescate, que han incluido también varios sondajes dirigidos al sector donde se creía que podían estar los dos trabajadores.