La conferencia de blogueras BlogHer analiza la igualdad de género en internet

BlogHer, la mayor conferencia de blogueras del mundo, comienza hoy en Orlando, Florida (EE.UU.) con la igualdad de género, visibilidad de las minorías y la colaboración entre mujeres como temas centrales.

"A pesar de que en la última década la industria publicitaria ha incrementado el foco hacia la diversidad, muchas conferencias de medios apenas han comenzado recientemente a prestar atención al desbalance racial entre sus panelistas y sus participantes", dijo Samantha Skey, presidenta de la empresa organizadora.

"#BlogHer fue fundada pensando en una representación adecuada. Siempre tenemos eso en mente cuando seleccionamos a nuestros presentadores y patrocinadores, lo que ha resultado en participantes cada vez más diversos", agregó.

Organizada por SheKnows Media, una empresa estadounidense de medios de comunicación para mujeres en internet, la conferencia de 2017 espera superar la cifra de 5.000 participantes que alcanzó en la edición pasada en Los Ángeles e impulsar la conversación en blogs y redes sociales hacia temas relevantes.

Las principales estrellas entre los conferencistas de este año son la tenista Serena Williams, Chelsea Clinton, codirectora de la Fundación Clinton, la presidenta de la controversial organización para la salud reproductiva de las mujeres Planned Parenthood, Cecile Richards, y la gimnasta olímpica Laurie Hernández.

También darán charlas la comediante y activista política Margaret Cho y Ana Navarro, comentarista política de la cadena CNN.

"Esta es la conferencia de blogueras que yo no me pierdo", dijo a Efe la venezolana Noelle Brillembourg, creadora del blog Bilingual and Loving it. "Están las empresas con las que quiero trabajar y blogueras que admiro y de las que quiero aprender".

Los más de 30 paneles incluyen temas tan diversos como una lección sobre cómo hacer un podcast, qué tanto revelar de la intimidad de una bloguera, hasta las últimas tendencias en salud, bienestar y dietas.'

Además, hay un peso especial de los asuntos de salud femenina, con un panel sobre endometriosis, cómo navegar las posibilidades de ayuda en internet para los problemas de salud mental y la importancia de abrir espacio en la agenda para atenderse a sí misma.

También se ofrecen técnicas para que las blogueras incrementen sus ingresos, incluyendo lecciones sobre SEO, cómo sumarse y ganar dinero a las redes de publicidad en internet, cómo publicar libros digitales y técnicas para mejorar la fotografía, escritura y video en los blogs.

Asimismo, hay un énfasis en los temas de activismo social y político, una tendencia que había venido creciendo en los últimos años entre los productores de contenido en internet de las minorías y que desde que comenzó el proceso electoral en 2016 ha cobrado fuerza en las conferencias nacionales.