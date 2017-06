OPS aconseja a Perú aplicar ley alimentación saludable en 18 meses y no en 39

La Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) en Perú felicitó al Gobierno peruano por aprobar el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable, pero le recomienda aplicarlo completamente en 18 meses y no en 39 meses, como contempla la norma, dijo hoy a Efe su representante en Perú, Raúl González.

González indicó que la opinión de la OPS-OMS "es favorable", aunque reconoció que es "mejorable" y que "podría ser implementado en un tiempo menor" al previsto inicialmente.

"Llevamos cuatro años con una ley promulgada que no se podía aplicar porque estábamos a la espera del reglamento, y finalmente lo tenemos", enfatizó.

El reglamento, publicado el sábado 17, generó críticas por parte del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) y la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) por su amplio plazo de aplicación y por considerar que no respeta los parámetros de la OPS para comercializar alimentos altos en sodio, azúcar y grasas saturadas.

La norma estipula que en Perú se puede comercializar sin ninguna advertencia alimentos con hasta ocho veces más sodio que lo sugerido por la OMS como óptimo, y entre 2,7 y 5 veces más azúcar y grasas saturadas.

No obstante, González indicó que los parámetros recomendados en 2016 por la OMS son "un estándar de oro" que "todavía no ha sido aplicado al pie de la letra por ningún país de la región", por lo que hizo un llamado a "no pretender derogar el reglamento", pues es "un importante avance".

El representante de la OMS-OPS agregó que, según un análisis realizado por este organismo, con el reglamento peruano a la fecha, "cualquiera de los alimentos ultraprocesados más vendidos llevaría un sello de advertencia".

"Tanto con los (parámetros) del Ministerio de Salud (Minsa), como con los de la OMS, la bebida gaseosa más vendida y la galleta más popular, llevarían un sello de alto en azúcar", indicó.

Sin embargo, reputados médicos peruanos como Elmer Huerta consideraron que el reglamento es "una oportunidad perdida" para la salud pública, porque "en vez de seguir las instrucciones de su propia ley, adopta parámetros más laxos de la ley chilena".

Sobre la similitudes con el reglamento chileno, Raúl González manifestó que pese a que ese país es hoy el primero de Sudamérica en índices de obesidad, su normativa fue apenas aprobada en 2015, e implementada en 2016, "por lo que es muy pronto para ver resultados".

Aún así, destacó que Chile ya hizo una valoración de la aplicación a los seis meses y encontró que "la mayoría de los consumidores entendía bien el sistema de alertas y que compraba en función a estas, además de que la propia industria tenía una autorregulación".

En esa línea, González dijo no entender "la resistencia de algunas industrias en colaborar con la salud de los peruanos".

Según estudios de la OPS-OMS, entre 2000 y 2013 el Perú fue el país de América Latina que más rápidamente creció en consumo de comida rápida, con un 265 %; y el que presentó una de las tasas más rápidas de crecimiento en ventas de alimentos ultraprocesados para el mismo periodo, con un 107 %.